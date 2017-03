De acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad, Guanajuato es el onceavo estado más corrupto a nivel nacional, mientras que en León la corrupción representa un costo anual por 208 millones 993 mil pesos.

Ante esto la COPARMEX zona Bajío puso en marcha en la ciudad, la campaña nacional “Yo no doy mordida”, a la cual se llevará a cabo del 01 de marzo al 17 de marzo. Ésta incluye acciones como colocar calcomanías en vehículos con las leyendas “Yo no doy mordida”, “Yo no lo permito”, “Si lo veo, lo denuncio”.

Además se realizaran conferencias en varias universidades y se firmará un pacto con funcionarios públicos del estado de Guanajuato, el cual se suscribirá el próximo tres de marzo dentro del Foro Anticorrupción que organiza esta cámara empresarial.

Pablo Marín, vicepresidente de Coparmex Joven, lamentó que la corrupción esté provocando tantos daños al país, al estado y al municipio, de ahí que se esté buscando que los ciudadanos, los funcionarios y los políticos dejen de estar cometiendo actos de corrupción, y si lo hacen que se garanticen castigos.

‘MUY POCOS’

“De acuerdo a una encuesta realizada en León, el 6 por ciento de la población declaró ser víctima de un acto de corrupción, de ellos fueron víctimas en dos ocasiones, y lo mínimo que destinaron para el soborno fue de 100 pesos, si lo proyectamos a nivel estatal o local, tiene un costo de 208 millones 993 mil pesos anuales, es una cantidad muy importante”, dijo al señalar que son datos de INMERSA.

“El que más, es Tránsito con un 40 por ciento, el Ministerio Público 10 por ciento, Policía y Seguridad 10 por ciento, secretaría particular 5 por ciento, oficinas de partido 5 por ciento, SAPAL 5 por ciento”, destacó.

Por su parte Diego Viveros, destacó que el mayor índice de corrupción se da entre jóvenes 18 y 29 años con estudios universitarios y además resaltó que 6 de cada 10 delitos de corrupción son denunciados, aunque el 90 por ciento de ellos, no son procesados.