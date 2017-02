El verdiblanco Carlos Guzmán, declaró que se sienten muy dolidos por la mala racha del equipo, pero asegura que están a muerte con Javier Torrente y que tratarán de aprovechar el partido de mañana en la Copa y el fin de semana empezar a sumar de a tres.

Así que para Guzmán, será importante ganar estos dos partidos en casa para salir de este bache y volver a aspirar a tener una racha como la del torneo pasado cuando Torrente tomó las riendas del equipo.

“Sabemos que sería prácticamente realizar una hazaña de nuevo, afortunadamente ya lo hicimos una vez, sabemos que es posible, trabajar con cero margen de error es complicado no te permite trabajar de la misma manera”.

Aunque añade que quizá es lo que necesitan “trabajar a marchas forzadas para poder sacar todo lo que tenemos dentro y, te digo, necesitamos una muy buena semana tanto redondear el pase en la Copa, queremos terminar lo más arriba y el fin de semana empezar a sumar de a tres a como dé lugar”.

Señaló que el semestre pasado el cambio de técnico fue un revulsivo y que el plantel está con Torrente, “lo respaldamos totalmente, estamos muy unidos, dolidos por supuesto por el tipo de torneo que hemos tenido hasta el momento y estamos trabajando fuerte para sacar esto adelante”.

El equipo inició su preparación en el estadio León, pensando en el juego de mañana en la Copa frente a Zacatepec y en el del fin de semana en la Liga ante Santos. Fernando Navarro y Alexander Mejía no entrenaron por sendas lesiones, y Maxi Morález fue a arreglar su pase del León al New York City de la MLS.