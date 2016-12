Milagros Tadeo

Gasolineras ubicadas en los límites de León con Jalisco se quedaron sin combustible, derivado de que habitantes de algunos municipios de Jalisco están viniendo a la ciudad para cargar gasolina.

Rogelio, encargado de una gasolinera ubicada en la carretera León-Lagos de Moreno, señaló que ante el recrudecimiento de la escasez de gasolina en Jalisco, sus habitantes están viniendo a Guanajuato para surtirse de combustible y llevarse reservas.

Al explicar que fue a partir de la noche del martes cuando se registró una mayor afluencia de compradores de Jalisco, señaló que esto provocó que de nueva cuenta se quedaran sin combustible luego de que tenían dos días de que PEMEX les había abastecido de combustibles.

“Cálculo que un 40 % traía placas de Jalisco y esta situación se dio a partir del sábado y desde el sábado venía gente de Jalisco, ayer (martes) llegó producto y trabajamos más de medio día y se llevaron casi la pipa completa”, detalló.

OÍDOS SORDOS

Comentó que ya solicitaron a Petróleos Mexicanos que les surta combustible, pero hasta el momento no han recibido una respuesta clara.

“El viaje que llegó ayer (martes) que estaba programado para el martes de la semana pasada, me lo trajeron apenas ayer martes, estamos hablando de una semana de retraso en los pedidos”, indicó.

Juan Carlos, despachador de una gasolinera ubicada en los límites de León y Lagos de Moreno, indicó que a partir de que se comenzó a regularizar el servicio en Guanajuato foráneos están llegando a comprar combustible.

“Hay gente que está viniendo de Jalisco, lo detectamos ayer en la mañana y nos quedamos sin gasolina (….) nos dicen que no hay gasolina en Lagos de Moreno”, dijo.

“Pemex está surtiendo poco a poco, ahorita desgraciadamente cerramos, pero sí están surtiendo, entonces no es tanta la emergencia pues”, aseguró.