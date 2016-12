Ponen punch al 2016

Por: Carlos Contreras

Un nuevo boom de físico-constructivistas vive el estado de Guanajuato. La Asociación de la entidad, presidida por Hugo López Tiscareño, reporta el aumento de deportistas este 2016.

De acuerdo con el secretario de la Asociación Guanajuatense de Físico-constructivismo, Joel Coronado, ha sido un año de buenos resultados tanto en los eventos nacionales como en la matrícula que se inscribe al organismo, que asciende a más de 300.

La cantidad supera a los años anteriores, en que los eventos regionales y estatales no superaban los 100 atletas pero ahora casi con el doble, en 180 ó 190, y que ha tenido también repercusión en resultados a nivel nacional, donde Guanajuato fue reconocido como el mejor estado del año.

“Es la primera vez que nos toman en serio como asociación, somos la única asociación que tiene más eventos, terminamos casi con 40 junto con los oficiales y este año vienen más todavía, fue un año de mucho trabajo, desde enero hasta este mes”, explicó el crecimiento del número de constructivistas.

“Es demasiado grande porque hace todavía dos años no llegaba a 100 atletas un Estatal o un Clásico, ahorita estamos llegando a 180 ó 190, en otros llegaban 30 y 40 y ahora son 60”, aseguró.

En palabras de Coronado, el crecimiento se debe en gran medida a la seriedad que ha tenido la asociación con sus eventos y atletas, validando más y mejores eventos en calidad.

“Se les respeta lo que se les promete, ganan y yo (asociación) te pago tus viáticos, se les paga incluso a personas que no ganaron su pase pero tienen el aval para competir, se les ayuda a algunos con el transporte, a otros con hospedaje, a otros con inscripción, a muchos se les ayuda de una forma u otra”, dijo.

“A los organizadores se les dan las facilidades para que no haya pérdidas en su evento, nos invitan a cada ciudad para ayudar con la gente, hacemos acto de presencia y eso le da más seriedad al asunto, es eso, el acertamiento que hemos tenido con atetas y organizadores”, analizó.

La labor de difusión de la disciplina la hacen desde categorías pequeñas, con divisiones de exhibición en 10 a 12 años, además de mantener lo que han logrado hasta ahora.

2017 PINTA MEJOR

Todo en aras de no decaer en 2017, un año que de entrada pinta mejor.

“Hay que seguir al margen de respetar todo lo que se promete en las convocatorias, o lo cumples o no hay aval, y el jueceo justo, que es otra cosa que también da pauta para que haya ese éxito”.

“Todos quieren ganar pero a veces no traen la calidad y se molesta, pero cuando ven la realidad y que es todo limpio, eso conduce a que estén ahí y no bajen la demanda, al contrario, que aumente”, ahondó.

Muestra de su compromiso con el mejoramiento de jueceo, es el reconocimiento que se le hizo al guanajuatense Carlos Reynoso, quien recibió un diploma a nivel nacional.

Por lo pronto, el calendario de 2017 ha incluido ya más eventos, cinco en Santiago Maravatío, San Luis de la Paz, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Salvatierra y Yuriria, una labor que ha culminado también con otros eventos, como los realizados al interior del Cereso de León, una novedad en 2016.

“Este año nos metimos al Cereso (de León) a hacer un evento ahí, la intención es seguir haciendo ese evento y también en Valle de Santiago, la cuestión es hacer antes de 2019, tener un Interceresos”

“Es una labor social, hicimos un curso gratuito, básicamente dentro de la labor social hemos estado aportando”, destacó, adelantando el evento del Cereso para Valle de Santiago, en 2017 y Guanajuato en 2018.

LEONESES EN LA CIMA

Dentro de los ‘guanajuas’ destacados este 2016 en materia deportiva, no podrían faltar de mencionar tres varoniles y una femenil.

El primero de ellos, afiliado a la entidad, es el leonés Víctor Rea, quien ha tenido un meteórico ascenso de los estatales, selectivos nacionales hasta ser el Campeón Absoluto del Míster México este año en la Ciudad de México.

Rea, pupilo del experimentado Manuel ‘El Charro’ Lomelí, actualmente en la IFBB Pro League, tuvo su mejor año en una todavía incipiente pero prometedora carrera, pues obtuvo, junto con Alexánder Herrera, otro leonés destacado, su carnet Pro con su participación en el Northamerica Championship de la Federación Internacional de Bodybuilding.

Todo eso mientras Lomelí se colgó buenos lugares con dos Top 10 y un lugar 12 en el Lou Ferrigno Legacy, Golden State Pro y el Tampa Pro a mediados de año.

Herrera, también brilló en el Nacional, dentro de su categoría, al igual que la irapuatense Gabriela Badillo, segundo lugar en el Absoluto de su categoría máster en el Clásico Míster México y con triunfos en su categoría y figura fitness.

Badillo es una de las destacadas guanajuatenses en el evento, junto a la constantes Wendy Azuela, Isamar Jaramillo, Alejandra González y Angélica Ávila.

Guanajuato termina así con una buena participación en 2016, en que estima un 70% de atletas varoniles y un 30% de femeniles.

VIENE MÍSTER LEÓN

En sus eventos nacionales, Guanajuato tuvo una participación de 42 atletas en el Nacional, 47 en Míster México y 23 en el Selectivo Juvenil.

Las ciudades que más aportan deportistas son León, Salamanca, Celaya y San Francisco del Rincón, lugares en que la Asociación tendrá sus pilares en 2017, como cada año.

Dentro del calendario del año entrante, León tiene contemplado un Míster León, evento que no se ha realizado antes.

“Ese no se hacía, hay eventos en León, pero no el Míster León, por primera vez, han habido otros eventos como Flex o Míster Barreto, pero como Míster León no había ninguno, está programado para el 15 de julio”, anticipó Coronado.

Las sedes también continuarán siendo las mismas para sus eventos estatales, mientras en León buscarán un lugar más grande para sus Selectivos Nacionales y Míster Guanajuato, en agosto.

“Se mantiene la sede del IMSS para los primeros eventos, principiantes en febrero y juvenil en mayo, pero para el Selectivo Estatal y el Clásico, estamos viendo que la demanda cada vez es mayor, por lo que estamos buscando un espacio más grande, principalmente para los atletas”.

“De León no salimos, es una ciudad clave, es la que más competidores, gimnasios tiene, es la que más se mueve en ese sentido”, finalizó.

El primer evento de la Asociación es en Celaya, el mes de febrero.