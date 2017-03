El sueco Pontus Tidemand, piloto oficial de Skoda Fabia, sintió la presión que le puso el francés Eric Camilli, de M-Sport, pese a dejarlo en el segundo lugar de la categoría WRC2.

El piloto escandinavo tuvo un día de aprietos que solventó exigiendo a su máquina y a sí mismo, cuando vio que el galo se aproximaba peligrosamente.

“Hoy fue muy bueno, estuve presionando un poco más que los días anteriores, en una pelea con (Eric) Camilli, un rally perfecto, diría, una buena experiencia y me sentí muy bien, es un buen comienzo de la temporada, así que por el momento seré tan bueno como pueda”.

El nórdico dio la clave para salir ganador en la terracería mexicana, por encima de dos experimentados en la máxima categoría WRC, Camilli y Benito Guerra.

Finalizó asegurando que la lluvia no fue factor para terminar ganando:

“(Camilli) empezó cerca, especialmente ayer, estuvo cerca, por eso tuve que presionar hoy y hacerlo (…) estar concentrado todo el tiempo, porque es muy fácil cometer errores”.

“Es como esperaba, está bien”.

On the way to the @RallyMexico podium! @MotorsportSkoda #WRC2 pic.twitter.com/Gx4j1onwda

— Pontus Tidemand (@PontusTidemand) 12 de marzo de 2017