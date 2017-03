La proliferación de armas de fuego se ha incrementado enormemente y ese es uno de los factores del incremento de los homicidios cometidos a balazos, desde que la ley procesal penal considera la posesión de las mismas como delito no grave y se eliminó la prisión preventiva oficiosa para quienes las poseen y las portan.

En ese sentido se expresó este jueves el procurador general de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, entrevistado por este reportero en la ciudad de Guanajuato, al tiempo que señaló que el incremento de los homicidios cometidos a balazos involucra especialmente al crimen organizado por las numerosas ejecuciones, pero hizo notar que ahora prácticamente cualquier ciudadano puede andar armado.

Los ciudadanos pueden andar armados a sabiendas de que pueden ser sorprendidos, detenidos y procesados, pero también saben que no hay por ese delito prisión preventiva oficiosa y que si son procesados no perderán la libertad, porque así lo prevé la ley procesal penal en vigor.

Indicó que esa es la razón de que se promueva una reforma constitucional para que delitos como la portación de armas de fuego y actividades de robo de combustibles sean considerados como delitos graves y se sujete a prisión preventiva a quienes sean procesados por ellos.

‘MUY LAMENTABLE’

Recordó que las autoridades investigadoras tienen registrados casos de personas detenidas por la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, que fueron sujetos a proceso penal pero en libertad y luego resultaron detenidos por homicidios tras de que fueran cometidas ejecuciones fueron encontrados como víctimas de homicidios en ejecuciones o en enfrentamientos entre grupos criminales.

Es evidente, consideró, que una persona que es detenido por la portación de un fusil conocido como “cuerno de chivo”, lo emplea para cometer delito, pero de todas formas, si es sujeto a proceso penal por la portación de esa arma, es liberado por la autoridad judicial porque así lo prevé la ley, señaló el funcionario.