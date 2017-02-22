Estos son los precios máximos para el jueves 23 de febrero de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía.
|REGIÓN
|ESTADO(S)
|MUNICIPIO(S) Y/O ZONA METROPOLITANA
|PRECIOS MÁXIMOS AL PÚBLICO
|GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS
|GASOLINA MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS
|DIÉSEL
|LEON
|JALISCO
|UNION DE SAN ANTONIO
|$16.05
|$17.82
|$17.14
|LAGOS DE MORENO
|$16.05
|$17.82
|$17.14
|SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
|$16.05
|$17.82
|$17.14
|GUANAJUATO
|ROMITA
|$16.05
|$17.82
|$17.14
|MANUEL DOBLADO
|$16.05
|$17.82
|$17.14
|PURISIMA DEL RINCON
|$16.05
|$17.82
|$17.14
|SAN FRANCISCO DEL RINCON
|$16.05
|$17.82
|$17.14
|LEON
|$16.05
|$17.82
|$17.14
|IRAPUATO
|GUANAJUATO
|YURIRIA
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|PENJAMO
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|HUANIMARO
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|GUANAJUATO
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|CUERAMARO
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|VALLE DE SANTIAGO
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|SILAO DE LA VICTORIA
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|ABASOLO
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|PUEBLO NUEVO
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|SALAMANCA
|$16.10
|$17.88
|$17.20
|IRAPUATO
|$16.10
|$17.88
|$17.20