Más allá de su sequía goleadora, pues se justifica porque no le han llegado balones a modo, el delantero Mauro Boselli, dijo estar más preocupado por la falta de generación de llegadas ofensivas en lo que va del torneo.

Boselli, se dijo triste porque no han tenido el arranque que esperaban y más aún porque en casa han perdido sus tres partidos por muchos errores provocados por el mismo equipo León, “tenemos que mejorar mucho para empezar a crece en la tabla”.

Insistió que se va más triste o preocupado a su casa cuando no tiene situaciones de gol, “los últimos dos partidos no tuve ninguna situación de gol y haciendo un recuento de los últimos cinco partidos solamente tuve dos, “contra Pumas un mano a mano y contra Necaxa en un centro atrás del Rifle (Andrade) que me tapa Barovero”.

“Es lo que me preocupa, pues este equipo siempre se caracterizó por generar futbol ofensivo y es lo que quiere el entrenador que nos volquemos al ataque y no lo estamos haciendo”.

Destacó que desde la llegada de Torrente, el León se caracterizó por mantener una misma base y así calificaron y llegaron hasta las semifinales, ahora no se ha podido porque hay sancionados y algunos se están recuperando de lesiones.

También dijo que les está faltando la presión alta y tratar de recuperar el balón más arriba para no tener que llevar la pelota 70 metros de su arco hasta el otro lado.

Y apuntó también que antes jugaban dos delantero y en este arranque solamente fue él solo adelante, “ya eso cambia la estructura del equipo, no es lo mismo, no es lo mismo jugar con dos centros delanteros que con uno solo, eso influye en la presión alta, en la recuperación y en un montón de situaciones”.