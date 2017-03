En su V informe el gobernador, Miguel Márquez, expuso que Guanajuato tiene finanzas sanas, la economía crece al 6 %, el PIB aumentó 17.3 % del 2012 al 2015, representa 48 mil millones de dólares y se generan 45 mil empleos anuales.

Pero reconoció que el gran reto es aún la seguridad pública, pese a estar debajo de la media nacional en delitos de mayor impacto en 2016: homicidios dolosos, secuestros, robo a casa habitación, robo a transeúntes y violación.

Urgió a la reforma del Artículo 19 Constitucional para que no se suelte a los delincuentes y afronten sus procesos desde la cárcel, a fin de que no haya impunidad.

Guanajuato ocupa el 13 lugar en homicidios dolosos, la inseguridad es algo que lastima a los guanajuatenses y no lo podemos permitir, queremos paz, que no haya impunidad, enfatizó el mandatario estatal.

Dijo que Guanajuato se consolida como un estado con economía fuerte, que crece, genera empleo y bienestar para las familias en la entidad.

OPORTUNIDADES

Todo este crecimiento se ha transformado en oportunidades para las familias de Guanajuato. Somos ya la cuarta entidad que más empleos ha generado a nivel nacional, refirió.

Este auge en la industria automotriz nos coloca como la 4ª entidad con mayor producción automotriz, esto quiere decir 1 de cada 5 vehículos fabricados en México, son guanajuatenses.

En lo que va de la administración se han asegurado más de185 mil trabajadores ante el IMSS, significa que se crearon 45 mil empleos nuevos por año, nunca en la historia se habían generado tantos empleos.

En exportaciones de 2013 a 2016 ascendieron a 80 mil 370 millones de dólares, representa un incremento del 13% anual, 5% más que el sexenio anterior.

Más de 1 mil 158 empresas registraron operaciones de comercio exterior, con destino a 125 países.

En inversiones se logró atraer 222 nuevas empresas, que significan una inversión de 10 mil 317 millones de dólares. La meta original en atracción de inversiones era de 5 mil millones de dólares.

Por ejemplo, la empresa Pirelli alcanzó 600 millones de dólares de inversión, generando 400 nuevos empleos; también inició la construcción de la planta de Michelin en León invirtiendo 510 millones de dólares en la 1ª etapa.

Arrancó la construcción de la planta de Toyota en Apaseo El Grande con una inversión de 947.8 millones de dólares y la creación de 2 mil empleos directos. Hoy Toyota cuenta con el 100% de la posesión de las 607 hectáreas de los predios que integran el polígono industrial.

La planta de trasmisiones Ford en Irapuato que invirtió 1 mil 297 millones de dólares y tiene proyectados 2 mil empleos, realizó la primera convocatoria de reclutamiento.

Se crearon 17 Parques Industriales, a los cuales se ha atraído 35 empresas del sector automotriz y autopartes, plástico, metalmecánica, electrónica, energía, logística, entre otras.

Estos parques industriales representan 73 mil 150 empleos comprometidos, 1 mil 745.11 hectáreas y 525.62 millones de dólares de inversión: Parque Industrial Sendai, Marabis Abasolo Industrial Park, Parque Industrial Amistad Celaya Sur, Polígono Empresarial San Miguel, Parque Industrial Guanajuato Central, entre otros.

SKY PLUS

Destacó el arranque del Parque Sky Plus, del sector aeroespacial, que estará a un lado del Puerto Interior, Guanajuato ofrecerá 2 mil 400 nuevos empleos. Se estima la llegada de 15 empresas del sector aeronáutico. Actualmente se encuentran en proceso de comercialización.

En Turismo, en tan solo 2 años se posicionó a Guanajuato como el sexto estado más visitado del país. En 2012, Guanajuato estaba en la octava posición.

Guanajuato recibió en el 13th UNWTO Awards, el premio en Excelencia e Innovación en Turismo en la categoría Políticas Públicas y Gobernanza de la Organización Mundial de Turismo. Es la primera ocasión que un estado de México obtiene este distintivo.

El sector turístico emplea a 161 mil 839 personas, 4% más que en el 2015. Se invirtieron 2 mil millones de pesos para impulsar el Turismo, en rescate y conservación de centros históricos; atracción de inversión privada; y fortalecimiento de rutas y circuitos turísticos

También se han construido 66 nuevos hoteles, de los cuales 15 corresponden a 2016. De 2013 al 2016, la oferta hotelera incrementó a 5 mil 43 habitaciones de categoría 1 a 5 estrellas.

Márquez Márquez destacó que en el campo se duplicó de 2013 a 2016 se destinaron 3 mil 172 millones de pesos.

Expuso que cumplió con la construcción de Centros de Acopio para Granos, que permite que los productores comercialicen sus granos a precios más competitivos. Hoy se cuenta con 24 silos que benefician a 4 mil 750 productores agrícolas con el almacenamiento de hasta 97 mil toneladas de granos, con inversión cercana a los 200 millones de pesos.

Se benefició a 8 mil 143 productores con la tecnificación del campo, se entregaron 7 mil 410 apoyos de maquinaria, equipo especializado, implementos, sembradoras y otros. Se invirtieron 53 millones 463 mil 953 pesos.

Se apoyó a 45 mil 767 familias con obras para captación de agua pluvial y de escurrimientos. Se construyeron 3 mil 427 obras de bordería, con una inversión de 69 millones 395 mil 746 pesos.

También se apoyó la comercializaron de 1 millón 954 mil 10 toneladas de granos, mediante una inversión de 94 millones 162 mil 712 pesos, en beneficio de 38 mil 947 productores.

EXPORTACIONES

En lo que va de la administración, las exportaciones del sector agroalimentario llegaron a 4 mil 444 millones de dólares. Somos el primer exportador de brócoli a nivel nacional, y líderes en zanahoria, lechuga, camote, sorgo, trigo, cebada, alfalfa y fresas.

En impulso al Desarrollo Social y Humano, resaltó que se apoyó a 1 millón 100 mil personas, en 2016 se desarrollaron 9 mil 986 acciones y obras en las 339 Zonas Impulso Social, en donde se han invertido 4 mil 300 millones de pesos.

Se invirtieron 6 mil 71 millones 600 mil pesos en Desarrollo Social de 2013 al 2016. Se superó la meta de construir 12 Centros Impulso Social. Se llegó a 25 Centros, con una inversión de 293 millones 737 mil 146 pesos. En estos se atienden a 131 mil 764 personas.

En obras para el Desarrollo Social se benefició a más de 1 millón 144 mil personas con la realización de 3 mil 822 obras de infraestructura básica como agua, drenaje y electrificaciones, en las que se invirtieron 2 mil 232 millones de pesos.

Gracias a estas acciones, la carencia por servicios básicos, se redujo 2.6% entre 2012 y 2015, pues 127 mil guanajuatenses se sumaron al número de quienes tienen dichos servicios.

*La cobertura en el servicio de agua potable se incrementó, hoy de cada 100 habitantes 96 ya cuentan con este servicio. También 99 de cada 100 habitantes cuentan ya con energía eléctrica.

Mejores calles y vialidades impulsan la calidad de vida de la población. 1 millón 447 mil 77 personas se beneficiaron con la realización de 1 mil 568 obras de pavimentación de calles y vialidades. La inversión fue de 3 mil 341 millones 864 mil 599 pesos.

Guanajuato es uno de los 10 estados que más aguas residuales tratan, se ubicó por arriba de la media nacional que es de 52.75%. La cobertura de tratamiento de aguas residuales creció 10.99% entre 2012 y 2016, es decir saneamos 86 de cada 100 litros.

Se han invertido 30 millones 434 mil 678 pesos de recurso estatal, en el tratamiento de aguas residuales y en esta Administración se ha impulsado la construcción de 15 plantas de tratamiento.

En vivienda Guanajuato es el 3er lugar nacional por oferta registrada en el RUV y el 4to. En subsidios para vivienda CONAVI.

Se rehabilitan las viviendas de tipo vertical, se arrancó el programa Pinta tu Entorno “Vertical” realizando 566 acciones donde se invierten 12 millones 027 mil 500 pesos.

En atención a adultos mayores, se busca mejorar la calidad de vida de 30 mil, este año recibirán un apoyo mensual de 500 pesos.

Guanajuato cuenta con 54 Centros de Desarrollo Gerontológico donde se atienden a 92 mil 34 personas adultas mayores.

Para mejorar la vivienda de las familias necesitadas, se entregaron insumos materiales para la autoconstrucción de 5 mil 844 viviendas básicas y 7 mil 981 ampliaciones de recámara, baño y cocinas. Se destinaron 279 millones 96 mil 77 pesos.

MIGRANTE

Por primera vez, se cuenta con un Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense el cual realiza programas diversos en beneficio de 74 mil 539 migrantes.

Se creó el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Guanajuato es uno de los 5 estados en el país, que cuenta con un instituto de este tipo.

En lo que va de la administración, el instituto ha atendido a 315 mil 634 personas, y en 2016 se consiguió que 136 personas se integraran a la vida laboral.

Guanajuato cuenta con una Red de Transporte Público Adaptado para las personas con discapacidad y movilidad reducida. Tiene 112 unidades distribuidas en los 46 municipios.

*Más de 35 mil personas con alguna discapacidad se beneficiarán con la construcción del nuevo Centro Estatal de Rehabilitación, obra en la que se invertirán 24 millones de pesos.

De igual forma se construyeron 17 Centros de Atención Múltiple para acercar la educación inicial y básica a 811 estudiantes con discapacidad, en 17 municipios. En educación especial se incrementó la matrícula en 12 mil 951 alumnos, por lo que llegamos a 28 mil 212.

Guanajuato es uno de los 5 estados mejor comunicados del país (SCT); se han invertido 16 mil 959 millones 234 mil 494 donde se han conservado, construido, modernizado y rehabilitados 10 mil 350.53 kilómetros de carreteras.

Se han invertido 527 millones 497 mil pesos en el programa de conservación de 156 puentes, es la primera vez que se crea este tipo de programa en Guanajuato.

Se han construido, pavimentados y rehabilitados 771.18 kilómetros de caminos invirtiendo 413 millones 704 mil 566 pesos. Ya abrimos el Eje Metropolitano en el tramo: Loza de Los Padres – Puerto Interior, a la fecha se han ejercido 1 mil 511 millones de pesos.

En salud se duplicó la meta al construir y sustituir 106 unidades médicas. Se han invertido 868 millones 954 mil 676 pesos para infraestructura en salud. El gobierno estatal ofrece servicios de salud a 3 millones 112 mil 864 personas, con 619 unidades médicas que existen en el estado.

Se fortaleció durante la Administración la cobertura en salud con nuevos hospitales como: Hospital de Especialidades Pediátrico de León, Hospital Materno Celaya, Hospital Materno San Luis de la Paz, y Hospital Materno Infantil Irapuato y el de los Pueblos del Rincón recientemente inaugurado y con una nueva ampliación. Se construyen también nuevos hospitales como el General de León y las Joyas en León. También se puso en marcha la construcción del Banco de Leche Materna en Irapuato, con una inversión de 12 millones de pesos

HOSPITAL PEDIÁTRICO

Inició operaciones el Hospital Pediátrico de León en enero de 2015. Cuenta con 22 subespecialidades y brinda atención médica a 1 millón 300 mil menores de 18 años

Guanajuato es líder en los Indicadores Caminando a la Excelencia. Desde el 2013 y hasta la fecha, ocupa el primer lugar en control diabetes mellitus, obesidad y riesgo cardiovascular; el segundo en prevención de accidentes, cólera y atención a tuberculosis; y el tercero en el programa Entornos y Comunidades Saludables.

Para brindar un servicio integral a las mujeres, se puso en operación el primer Centro de Justicia para las Mujeres que tiene como finalidad prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A la fecha se han atendido a 416 mujeres y 11 hombres.

La Educación es la llave del progreso de Guanajuato, es también una de las estrategias principales del gobierno estatal, cuya función principal es abrir oportunidades de desarrollo a las familias guanajuatenses, especialmente a las más necesitadas.

En la presente administración casi se triplicó la inversión en educación entre 2013 y 2016, alcanzó 17 mil 609 millones 126 mil 373 pesos.

Resaltó que en 5 años se invirtieron 1 mil 964 millones 107 mil 812 pesos en diversas obras como: CECyT 17 de Las Joyas; 4 Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales en Irapuato, León, Celaya y San Luis de la Paz; 2 Centro de Estudios de Bachillerato en León y Guanajuato; 13 planteles Cecyte en 12 municipios; Preparatoria Regional de Moroleón; y 329 Telebachilleratos Comunitarios.

Guanajuato es cuarto lugar nacional por mayor número de planteles en educación media superior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Educativa. Durante el ciclo escolar 2016 – 2017 se registraron 1 mil 76 planteles, es decir, 268 más que en el ciclo escolar 2012 – 2013. El compromiso sexenal fue abrir 40 planteles, en 4 años se abrieron 352.

La cobertura de educación en media superior en el ciclo 2016 – 2017 es de 72.1%. Al inicio de la administración 5 de cada 10 alumnos estudiaban la preparatoria, hoy 7 de cada 10 estudian en este nivel educativo.

EDUCACIÓN

Guanajuato tiene hoy el séptimo lugar nacional por el número de carreras ofertadas en educación superior y posgrados, de acuerdo con la SEP. La cobertura en ese nivel educativo se incrementó 6.1% de 2012 a 2016, al pasar de 21.2% a 27.2%. En cifras concretas, al inicio de este gobierno ingresaban 33 mil 652 jóvenes y para el 2016 ingresaron 39 mil 963.

En deporte se invirtieron 1 mil 60 millones 928 mil 160 pesos en la construcción de 337 espacios deportivos, rehabilitación de 179 y equipamiento de 122.

Hoy se cuenta con 7 nuevas unidades deportivas construidas entre 2012 y 2016, en las que se invirtieron 385.36 millones de pesos. Están en proceso: Macrocentro Deportivo León 1, Centro Deportivo Comunitario Las Joyas, Unidad Deportiva Purísima del Rincón y Módulo Deportivo CODE Cuerámaro. Se concluyeron el Centro de Iniciación Acuática del Bicentenario, Dolores Hidalgo, Módulo Deportivo CODE San Francisco del Rincón, Módulo Deportivo CODE Villagrán.

En impulso a la Cultura se destinaron 35 millones 712 mil 457 pesos para la infraestructura cultural: La Casa de la Cultura en Yuriria; 2 bibliotecas: Cuerámaro y Acámbaro; Cuarta etapa del Museo de Arte Octavio Ocampo en Celaya; Segunda etapa de la Escuela Taller de Museografía y Conservación José Chávez Morado; etapa de la Casa anexa del Museo Casa Diego Rivera en Guanajuato; Casa de la Cultura en Salamanca y Casa Cultura Salvador Contreras en Cuerámaro.

SEGURIDAD

La seguridad es condición indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad. En Guanajuato sociedad y gobierno debemos trabajar unidos para seguir siendo uno de los estados más seguros del país.

Invertimos 2 mil 666 millones 639 mil 127 pesos en materia de seguridad. Entre 2012 y 2016, el presupuesto se incrementó 234%, es decir, 523 millones 849 mil 714 pesos.

Se realizaron 75 obras de construcción de infraestructura en seguridad, entre 2012 y 2016: Edificios de seguridad de Tarandacuao, Silao, Villagrán, San Diego de la Unión, Salvatierra, Jaral del Progreso, Ocampo y Uriangato. Centro de Internación para Adolescentes León, además se llevaron a cabo 94 acciones de mejoramiento en espacios de seguridad. Adecuaciones a los Ceresos de León, Irapuato y Pénjamo.

En materia de prevención se invirtieron 46 millones de pesos en 4 mil 812 eventos de prevención como: Vigilante voluntario, cultura de la legalidad, torneos deportivos, caravanas y mini olimpiadas y obras de teatro con los programas de la cultura, intercambio de juguetes bélicos, foros de prevención de la violencia y la delincuencia, conciertos y el Congreso Internacional de Prevención.

Por cuarta ocasión el Centro de Evaluación y Control de Confianza recibió la re acreditación por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

El 100% de los elementos de seguridad pública estatal y municipal cuentan con su evaluación de control de confianza. En lo que va de la administración se han evaluado a 36 mil 640 elementos.

Se reforzaron también las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado al incrementar sus elementos en 111.54%., así, hoy tenemos 1 mil 401 elementos más que cuidan a los guanajuatenses.

También se crearon otros grupos de seguridad: La división de la Policía Urbana; el Grupo Táctico Operativo GTO; la División de la Policía Procesal; y la División de la Policía Estatal de Caminos

Guanajuato tiene, según la Organización Civil Causa en Común A.C, una de las 3 Policías estatales mejor calificadas.

Se logró disminuir en un 95% los robos al tren, además se arrancaron acciones de prevención social en los 17 polígonos aledaños a las vías del tren.

Pese a los grandes retos que tiene Guanajuato en materia de seguridad, el trabajo está dando resultado y por ello la entidad está por debajo de la media nacional en índice delictivo cerró el 2016 por debajo de la media nacional en delitos de mayor impacto: Homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo a transeúnte y violación

CONFIANZA

Guanajuato se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en materia de confianza en el sistema de justicia, de acuerdo a la Organización México Evalúa.

Se constituyó la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos por servidores públicos.

El Laboratorio de Genética Forense es miembro del Comité Nacional de Genética presidido por la PGR.

Los laboratorios de Química y Genética Forense están acreditados ante Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA).

De acuerdo con ENVIPE, tenemos el 2º lugar en nivel de confianza del Ministerio Público y Policía Ministerial.

Guanajuato se ubica en el 7° lugar a nivel nacional en recaudación de impuestos. Mejoró 3 posiciones respecto a 2012. Además se ubicó en el 6° lugar nacional en eficiencia recaudatoria.

Guanajuato tiene las mejores calificaciones crediticias y finanzas sanas. Standard and Poor´s aumentó las calificaciones en escala global a ‘BBB’ de ‘BBB-’ y en escala nacional –CaVal- a ‘mxAA+’ de ‘mxAA’ con perspectiva estable.

Se consolida el ISSEG como un instituto modelo en materia de pensiones a nivel nacional e internacional, coloca a Guanajuato como un estado líder en la materia, además de tener aseguradas las pensiones de los afiliados del ISSEG hasta el 2078.