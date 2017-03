En Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento, el alcalde, Héctor López Santillana propuso que se conserve el beneficio económico por pronto pago para todos los leoneses.

Esto con la finalidad de que la actual administración realice su labor con absoluta transparencia y responsabilidad; además de que las calles, que son de las y los leoneses, sean espacios de convivencia armónica en los que todas y todos puedan circular con seguridad.

En los últimos días se tocó el tema de los descuentos que se han aplicado a las infracciones de tránsito por parte de diversos funcionarios de esta administración y en anteriores, pues aunque no es ilegal, se sustenta en un acuerdo de Ayuntamiento emitido el pasado 25 de octubre del 2012, el Presidente Municipal consideró que es de urgente y necesario poner un alto.

Es por eso que solicitó que para su análisis y discusión correspondiente sea sometido al pronunciamiento de la Comisión de Gobierno, seguridad Pública y Tránsito la propuesta de que se conserve el beneficio económico por pronto pago para los leoneses.

A esta bonificación pueden tener acceso todos los leoneses al acercarse a las cajas de la Tesorería Municipal dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento de la infracción; cuyos descuentos van desde el 10 hasta el 35 por ciento, dependiendo los plazos en los que se cubran los costos y conceptos de las multas.

De igual manera pidió que se conserve que el que, bajo ningún concepto, se obtenga descuentos por las siguientes faltas: no respetar los límites de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, contaminar con los vehículos, agredir a las autoridades e invadir el carril de las orugas.

No omitió mencionar que bajo los costos de las multas abonan poco a la inhibición de las conductas antisociales que se ejecutan detrás del volante y que incluso llegan a tener víctimas fatales.

Esta cuestión ya está siendo analizada en la elaboración de un nuevo Reglamento de Tránsito, mismo que será presentado a los integrantes del H. Ayuntamiento en el que también prevalecerá que no sea motivo de descuento el no contar con verificación vehicular, conducir mientras se utiliza el teléfono celular, no respetar los semáforos en rojo y no respetar los lugares exclusivos para personas con discapacidad, adultos mayores o embarazadas.

Así mismo, por ningún motivo se hará descuento a las personas que incurran más de una vez en la misma falta en un periodo menor a seis meses a partir de la primera infracción.