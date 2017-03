La Dirección Municipal de Movilidad y Transporte, analiza diversos proyectos operativos, que permitan agilizar la vialidad, particularmente en glorietas, en donde se perciben conflictos y embotellamientos, informó su titular, Pascual Cruz Palomino.

Incluso, explicó el funcionario, se contempla la instalación de semáforos debidamente sincronizados, como en algunas glorietas, proyectos que ya han sido presentados y se espera la aprobación correspondiente.

“Hay que hacer un análisis, con un paquete software, para efecto de revisar, si los cambios que se proponen realizar, van a dar la eficiencia que se desea, para mejorar la actual circulación vial, con la semaforización”, continuó explicando Pascual Cruz Palomino.

Dentro del proyecto en análisis, se encuentra el regular la circulación de tres glorietas principales, como lo son la que se encuentra sobre el bulevar Solidaridad, conocida como la glorieta de CFE, frente a las oficinas de Flecha Amarilla, en donde se analiza si se modifica o se instalan semáforos.

Esta medida se propone, ante la nueva conformación del bulevar Solidaridad, en proceso de modernización, por parte de Obras Públicas del Estado, buscando una sincronía adecuada en los cerca de 13 kilómetros de esta vialidad.

Situación similar, es la que se está analizando en la glorieta conocida, como la de la Mega Bandera, buscando modificaciones geométricas e instalación de semáforos, para hacer más eficiente el flujo vehicular, ya que en horarios pico, la situación se torna complicada, dando preferencia a los menos, sobre los más.

La otra glorieta que también se estudia su adecuación, es la que se encuentra en el Cuarto Cinturón Vial, a la salida hacia Silao, misma que se encuentra sobre un montículo, lo que ha generado accidentes.

“Con una visión modernista de la administración municipal, se busca eficientar esta vialidad, y hacerla más segura, permitiendo un flujo vehicular adecuado, desde Rancho Grande hasta la salida a León”, precisó el director de Vialidad y Transporte.

Mencionó también, que por cuestiones de seguridad, esta sincronización, irá a la par con el flujo de ciclistas, a través de la ciclopista, buscando ofrecerles también la seguridad requerida a sus usuarios.

Respecto a la glorieta que se ubica próxima a las instalaciones militares, en la salida hacia Salamanca, señaló que también está siendo objeto de análisis, pero no está en proyecto inmediato, considerando que “tiene flujos compensados” y no hay precisión aún, si se modifica o no, sin embargo no descartó su semaforización sincronizada, para mejorar y modernizar la movilidad en este Cinturón Vial, de manera integrada.