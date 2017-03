El róster final de los 30 jugadores que afrontarán la campaña 2017 con los Bravos de León en la Liga Mexicana de Beisbol, comenzará a definirse desde hoy, según aclaró el gerente deportivo del equipo, Eduardo Valenzuela.

La novena leonesa, que tiene a casi 40 jugadores todavía en campamento, anunciará el corte final en unos días de manera oficial, cuando entregue la lista a la LMB, el 30 de marzo, según dijo.

“Hoy después de la práctica se va a tomar las decisiones que quedan en el róster, (ahora) son 36 o 37, se van a quedar 6 (extranjeros), pero hay más extranjeros, hay más pero seguramente se van a quedar 6”.

“Mañana esperamos empezar a dar la lista final, se va a dar el 30 de marzo ante la liga, pero sí esperamos tener mañana prácticamente listo el róster”.

El equipo terminó su preparación para la temporada de la LMB con su último encuentro ante Rieleros de Aguascalientes, tras lo cual se manifiesta tranquilo más no conforme:

“Estamos tranquilos, no con los brazos cruzados, vamos a seguir buscando la manera de mejorar el equipo, pero cada vez se está poniendo mejor”.

“Satisfechos, no, estamos contentos pero satisfechos todavía nos falta mucho por hacer”.

Eso de cara a 5 series de visitante que determinará el regreso de Bravos en la LMB, el primero ante el campeón Pericos de Puebla.

“Es un reto importante, es como está el rol y lo único que nos queda es afrontarlo y estar conscientes de ello, no nos asusta, estamos preparándonos para afrontarlo, no tenemos la manera y el tiempo para estarnos preocuparnos de si son puras visitas, no, estamos concentrados en que vamos a jugar y que vamos a estar bien”.