Con pocos encuentros, pero el martes se reanudaron las acciones del Torneo de Tenis de Rondas Femenil 2017 en las canchas del Club Britania.

Recordemos que este evento tenístico se inició hace una semana y participan 60 damas de clubes como: El Campestre de León, El Bosque, Los Naranjos, Loyola, Punto Verde y las anfitrionas del Britania.

En los únicos partidos que se disputaron ayer, dentro de la categoría C, la pareja de María Luis Lara y Sarita Ramírez venció a la de Maruca Haro y Angélica Reyes con marcador de 6-5.

Por su parte, Lidia Mendoza y Sara Flores no tuvieron problemas para superar a la pareja integrada por Amaya Hernández y Ana María Bonilla con un marcador de 6-3 puntos.

Y en otro cotejo, Tere Espino y Sandra Hort, se midieron a Nena Ortega y Luli Islas y resultó un gran duelo donde las primeras se tuvieron que emplear a fondo para quedarse con el triunfo al son de 6-5.

Los días martes juegan las damas de la categoría C y D, mientras que el jueves les toca el turno a las de las categorías más fuertes que son la A y la B.

El torneo tendrá duración de 8 semanas, pero se suspende en la semana del Abierto Mexicano que se jugará en Acapulco, así que el último día de actividad será el próximo 6 de abril.