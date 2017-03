La Comisión de Movilidad del Ayuntamiento rechazó la propuesta de bajar un peso la tarifa del transporte, ventilada por los regidores de oposición durante la sesión ordinaria del pasado 9 de febrero.

Desde esa fecha, el regidor Sergio Contreras pidió al Ayuntamiento ajustar el peso para quedar de la siguiente manera: 10 pesos pago en efectivo, en 8 pesos con 30 centavos con la tarjeta Pagobús, 3 pesos con 70 centavos la tarifa preferencial con la tarjeta Pagobús.

Ayer, un posicionamiento en voz del regidor Jesús Vázquez García, dejó en claro que la propuesta de Contreras, a la cual se sumó la fracción priista compuesta por los regidores Norma Patricia López Zúñiga y Salvador Ramírez Argote, carecía de sustento técnico.

Su solicitud fue modificar el acuerdo del Ayuntamiento de fecha 21 de diciembre del 2016 mediante el cual se autorizó el aumento de la tarifa bajo el sustento de un soporte técnico revisado por la Comisión Mixta Tarifaria que emitió un dictamen de factibilidad para el ajuste autorizado.

MEJOR CALIDAD

En el documento leído por el regidor Vázquez García informó que el estudio se sustentó en la empresa Deloitte, así como otros estudios que soportan el incremento, así como un conjunto de acuerdos para la mejora de la calidad del servicio.

Justificó que, con este ajuste se pretende mejorar la calidad del servicio y resaltó que ninguna ciudad del país tiene un sistema de tarifas integrado como León, que permite a los usuarios el trasbordo con el pago de un mismo pasaje.

Otro acuerdo fue de los empresarios que renovaron su parque vehicular, garantizar un mejor servicio de pre pago, cumplir horarios, mejoras laborales a los operadores, optimización de la red de rutas y un programa de apoyo para adultos mayores, entre otros.

Los integrantes de la Comisión de Movilidad conformada por los síndicos Luis Ernesto Ayala Torres, Carlos Medina Plascencia y el regidor Jesús Vázquez García, votaron de manera unánime para rechazar la propuesta de la fracción de oposición.

“NO SE HIZO A ESPALDAS”, AYALA

Al concluir, el síndico Ayala Torres fue cuestionado sobre la ausencia de los regidores de oposición que no fueron invitados a la sesión como habían sugerido, aseguró que no se votó a espaldas, porque la propuesta había sido turnada a comisión, donde se desahogó el punto.

“No les estamos faltando al respeto ni estamos haciendo nada a espaldas. El posicionamiento del regidor Vázquez García fue muy claro, porque faltaban elementos para soportar la propuesta que se hizo y eso se hizo mención”, planteó.

Recordó que el trabajo de la Comisión Mixta fue de varias semanas, para finalmente llegar a una conclusión con el voto por mayoría del Ayuntamiento.

Se le preguntó si la propuesta de la oposición tiene tintes de “bandazo” político y respondió categórico, que sí.

“Claro que sí, yo creo que cuando se genera este tipo de propuestas sin ningún soporte técnico, a lo mejor es para ganar notoriedad yo no sé con qué fines, pero podemos hacer las cosas de manera más seria y más profesional”, planteó.

SERGIO CONTRERAS CUESTIONA “LA FORMA”.

El regidor Sergio Contreras cuestionó en redes sociales que la Comisión de Movilidad haya decidido sin tener tomar en cuenta a los regidores de oposición.

En su cuenta de twitter escribió: “lamentable q se trate el tema de Revocar acuerdo tarifario sin convocar a quienes lo propusimos cuando se pidió en sesión @hlsantillana”, planteó.