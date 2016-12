Milagros Tadeo /FOTO: CRISTINA MUÑOZ

La señora Carmen por primera vez en su vida pasará el Año Nuevo en el Hospital Regional de León, cuidando a su esposo quien desde hace unos días enfermó y está internado en dicho nosocomio.

Con lágrimas en los ojos comenta que no le importa pasar esta festividad alejada de sus hijos y su familia, pues lo más importante será lograr Dios le devuelva la salud a su esposo, Juan, quien a los 55 años de edad podría ser diagnosticado con cáncer de estómago.

Señaló que los doctores están practicando una serie de estudios para poder identificar que está generando que el padre de sus tres hijos, tenga intensos dolores y no pueda comer. Y en este sentido, dijo, que en tanto no se tenga un diagnóstico certero y que los dolores no disminuyan seguirá internado.

“Es muy feo estar aquí, la verdad nadie quiere estar enfermo y mucho menos en esta época, pero la verdad no me importa quedarme aquí, porque sé que Dios le dará su salud a mi esposo y cuando salga de aquí festejaremos que todo saldrá bien, pues Dios siempre hace milagros”, indicó.

PETICIÓN

Señaló que sus hijos estarán con ella durante la mañana y tarde del 31 de diciembre afuera del Hospital Regional de León y ya en la noche se irán a sus casas para salir a la iglesia y darle gracias a Dios por el año vivido, lanzando una petición especial que será el pedir por la salud de su padre.

La señora Carmen destacó que no pasará el Año Nuevo sola, pues en el hospital hay muchos pacientes, doctores, enfermeros y enfermeras, así como familiares de los enfermos que estarán presentes para brindarse un abrazo y buenos deseos.

“Una señora que frecuentemente tiene a un familiar internado, dice que entre las personas se hace un rosario y se le pide a Dios por la salud de los pacientes y se le pide que traiga mucha salud”, relató.