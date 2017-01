El León debe sobreponerse a los malos arbitrajes de los últimos partidos y mentalizarse en corregir lo malo y acrecentar los buenos momentos, pero para Christian ‘Recodo’ Valdez, sí fastidia el tema arbitral.

“Sí fastidia, es la realidad, pero también creo que si nos escudamos en eso no vamos a tener ese margen de crecimiento que el equipo busca tenemos que sobreponernos a eso, es cierto, es difícil y son decisiones que nos están afectando directamente en el marcador”.

Consideró que los árbitros “no van con la consigna de joder al equipo son errores como los cometemos todos y mientras sea así, no se puede hacer otra cosa, sí te pones caliente, reclamas, pero no podemos hacer más tenemos que sobreponernos y seguir trabajando”.

Del penal inexistente sobre Franco Jara, confesó que le externó su desacuerdo al abanderado y más cuando el árbitro (Alejandro Funk) estaba muy cerca de la jugada.

‘El Recodo’ Valdez, aseveró que no era la manera en la que querían arrancar, pues querían los tres puntos y sobre todo estando en casa, y por la rivalidad que hay con Pachuca.

“Es mi segundo juego contra ellos y es impresionante la rivalidad que hay desde la afición hasta los compañeros, y uno se contagia, queríamos ganar como sea. Cuando íbamos 2-2, ellos aprovecharon los espacios que dejamos y nosotros no pudimos aprovechar las ocasiones que generamos”.