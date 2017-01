Con el alza del 20 por ciento a los precios del combustible (gasolina y diésel), la mayoría de ciudadanos se preguntan cómo hacerle para ahorrar gasolina.

Desgraciadamente para muchas personas en ellos mismos está la respuesta y es el servicio a su automóvil, el cual no existe la cultura de revisarlo y estar al pendiente de su buen funcionamiento.

“Aquí llegan hasta cuando (el auto) está bien amolado, la mayoría le hacen el servicio después de un año y medio”, aseguró Abelardo Rodríguez, mecánico en San Francisco del Rincón, el cual tiene una vasta experiencia.

Quienes cometen el mayor error son las personas que tienen autos nuevos, debido a que les dicen en las agencias, su servicio debe hacerlo cada 10 ó 15 mil kilómetros dependiendo del auto o camioneta.

De acuerdo al experto eso no es cierto, ya que hay quienes lo usan mucho para carretera o ciudad y el desgaste no es el mismo, también depende el cómo se maneja y las velocidades a las que se corra.

“Hay muchos factores para medir el rendimiento del auto, uno de ellos es el gasto de gasolina, y por ello se debe hacer el servicio cada 5 o 6 meses mínimo: cambiar aceite, filtros, bujías, lavar”, dijo Abelardo.

¡A LAVARSE!

Otro de los factores que ayuda a disminuir el gasto de gasolina es si cada que se hace el servicio, se lavan en laboratorio los inyectores, el costo oscila los 500 pesos.

“Eso permite que las líneas de combustible estén limpias, eso ayuda a que no taponee las líneas y se queme mejor la gasolina”, detalló el mecánico.

También se debe tomar muy en cuenta el funcionamiento del catalizador, componente que sirve para la reducción de gases nocivos expulsados por el motor de combustión interna.

El mecánico recomendó que aquí se debe tener mucho cuidado a la hora de revisarlo, ya que muchos mofleros dicen “Ya no te sirve ese, te lo cambio con todo y puesta te cobro 3 mil pesos y te tomo a cuenta el tuyo”.

Lo cual “Es un vil robo a manos llenas, ya que el que tú dejas es original y el de ellos es hechizo”, comentó.

Una de las formas de detectar si el catalizador está dañado es que el piso del auto se calienta mucho, sobre todo a la altura de la palanca (automática o manual), o si tiene un olor feo que no corresponde a la quema de combustible normal.

¿Y LOS TRUCOS?

También existen otros trucos que pueden ayudar a disminuir el gasto del combustible, el cual en los pueblos del Rincón ya cuesta 16.09 magna, 17.86 Premium y 17.16 diésel.

Algunos de ellos es revisar que tus cuatro llantas estén calibradas a la misma cantidad de libras, cerrar el aire acondicionado, ponerle siempre anticongelante en lugar de agua, cerrar los vidrios para disminuir la resistencia del aire, principalmente el carretera.

Los mecánicos también recomiendan que dentro de la ciudad trates de manejar tu auto en una velocidad promedio, eso hará que tu combustible dure más.

Ya que los cambios bruscos de velocidad aceleran drásticamente el flujo de combustible en la línea de inyectores.