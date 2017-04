El despido de empleados del DIF municipal en León obedece a acomodos políticos que se están presentando al interior del dicha paraestatal con miras al 2018, refirieron los afectados que se presentaron ante las JULCAS a resolver su situación laboral.

Esta mañana un grupo de 40 empleados de la dependencia municipal acudieron a las JULCAS una vez que fueron citados por el departamento jurídico del DIF Municipal para resolver los despidos y ajustes a las plazas que ostentan.

Hace apenas dos semanas, el Ayuntamiento autorizó la modificación de la estructura laboral del organismo, y esto derivo en los ajustes de salario y despido de empleados que hasta ayer prestaban sus servicios.

“Desde que llegó esa mujer (Cristina Rodríguez Vallejo) se han contratado a mucha gente, por lo que veo que no es justo que las que teníamos más puesta la camiseta en el DIF hayamos salido. En el interior están diciendo que nos están corriendo para darle su sueldo con incremento”, se refirió Silvia Romo.

Y es que dentro de la reestructura salarial se autorizó por parte del Ayuntamiento un aumento al salario de la Directora Cristina Rodríguez Vallejo, hermana del Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo.

Por ahora son nueve los empleados que tenían entre 20 y 30 años de antiguedad en la dependencia, según cifras oficiales del DIF Municipal. Sin embargo, los despedidos explican que son alrededor de 20 empleados que serán despedidos, en su mayoría que ocupaban puestos operativos.

“Estamos indignados porque no lo dicen de la noche a la mañana que estamos despedidos, algunos de nosotros estábamos a punto de jubilarnos y eso no se vale”, señaló Oliva García.

Los ex empleadas en su mayoría mujeres de 50 a 60 años, indicaron que fue apenas este jueves a las 9 de la noche que se les informó de los despidos, donde se les pidió que fueran a las JULCAS, ayer al medio día para firmar su renuncia y finiquitar su relación laboral con la dependencia municipal.

MATA LOS ‘MATA’

La responsable de recursos humanos en el DIF Municipal de León, Paola Mata, aseguró que estos despidos y el reacomodo de sueldos se debe a la homologación salarial, lo que permitió que un 90 por ciento de los empleados se les incrementara su salario, sin embargo, reconoció, estos 41 empleados se vieron afectados.

Aseguró los descuentos para los empleados son de un 3 por ciento, por lo que la mayoría ha firmado su nuevo contrato.

“Hicimos un proceso de homologación salarial, preocupados por los funcionarios del DIF León, por la parte humana, estamos fortaleciendo la parte jurídica, área educativa, no son despidos masivos, son capacitadores nominales que sólo van unas horas, estamos haciendo los procesos transparentes para el trabajador, tanto para la institución y estamos atentos para que no se vulneren sus derechos laborales”, apuntó.

Indicó que fue a través de un acuerdo de la dirección de Desarrollo Institucional que se decidió que los niveles de tabulación para los empleados pasaran de 90 a 11 lo que permitirá tener una mejor justicia en los sueldos.

¿CUÁL VIOLACIÓN?

En tanto el abogado externo que contrató el municipio para esta tarea, Raúl González Orozco, aseveró que no se está violando algún derecho de los trabajadores y tan es así que se les cito en las JULCAS para finiquitar la relación laboral.

“Estamos haciendo un convenios conciliación, a nadie se le está obligando a que firme este convenio, se le está liquidando esa diferencia de esos pesos o miles de pesos, a nadie se les está vulnerando sus derechos”, puntualizó.

PODER ‘APLASTANTE’

“Dentro del proceso de reestructura del DIF León, este día, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se realizaron convenios bajo los cuales se dio de baja a ocho personas cuya plaza desaparece, y se realizaron 25 demociones salariales. En todos los casos con pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores”, señaló la dependencia en un comunicado de prensa.

“Las plazas que fueron dadas de baja y el ajuste a los salarios, son parte del trabajo de homologación realizado en conjunto con la Dirección de Desarrollo Institucional de la Presidencia Municipal de León”, explica.

“Cada uno de los casos fue tratado en lo individual con el personal del DIF, salvaguardando sus derechos y ante las autoridades laborales competentes, con el fin de que los trabajadores optaran de manera voluntaria por la opción más conveniente a sus intereses. En los 33 casos se firmo el convenio correspondiente”, indica el texto.

Finalmente, el municipio señaló que estos son los únicos casos que se encuentran en esta situación laboral.