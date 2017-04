El presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable, Pedro González García, anunció un plan para medir las descargas de aguas residuales de los grandes consumidores en la ciudad.

Hoy día, hay empresas, diferentes al giro de las tenerías, consideradas con altos registros de consumo de líquido como lavaderos de vehículos, restaurantes, lavanderías -entre otros-.

Para tener la certeza del líquido residual que se descarga hacia la planta de desbaste, el organismo operador medirá las emisiones para tener un control en el saneamiento del agua.

“¿Qué sucede? Que hay un desorden en algunos casos en el agua porque hay pozos que surten a pipas para algunas industrias que no son tenerías”, explicó.

Planteó que este programa de medición de descargas “habrá de apretar muchos callos”, pero el organismo operador tendrá capacidad de medicar tanto calidad como calidad.

“Yo quiero ser muy claro. Sapal tiene la obligación de sanear el agua, entonces, con este programa de medición de descargas se va a controlar el mercado irregular el agua”, explicó.

ÚNICO

Planteó que el único proveedor de agua que debería existir es el organismo operador, pero, para nadie es desconocido, que operan algunas pipas que reparten el agua a grandes consumidores.

Explicó que el plan contempla un primer paquete de unas mil empresas de esos consumidores que serán medidos en sus descargas, no solo a tenerías.

Explicó que, el módulo de desbaste está estratégicamente ubicado al sur del municipio para recibir las aguas de una zona de la ciudad, donde se reubican no solo curtidurías, sino otros giros industriales que consumen agua que requieren de un saneamiento especial.

Apuntó que para el cumplimiento de este plan, que ya está en proceso, se signarán acuerdos con tenerías, lavadores de autos, restaurantes, lavanderías.

“Pero necesitamos hacer las cosas de una manera amigable, no podemos crear un problema social, y sobre todo, (debemos) crear consciencia”, admite.

Reconoce que por ahora hay acuerdos que son de buena voluntad, pero en lo sucesivo se tiene que medir de manera técnica.

Pedro González hizo este apunto al término de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de ayer jueves, en la Sala de Cabildo.

ANTE EL PLENO

El director de SAPAL, Leonardo Lino Briones, compareció ante el pleno del Ayuntamiento para informar el plan de operaciones del año 2016.

Luego de terminar la exposición del plan operativo de enero a diciembre del año pasado, el regidor del Partido Verde Ecologista Mexicano, Sergio Contreras, cuestionó la eficiencia de la planta de tratamiento.

Lino Briones respondió que se trabaja en mejorar el control con el programa de medición de descargas industriales, comerciales y de servicios, del cual ya se tiene las bases sobre lo que representan las descargas no domésticas.

“Por lo pronto ahorita se tienen convenios con las industrias que son de buena fe de lo que se mide de descargas. Con este programa se habrá de perfeccionar (la medición)”, explicó Lino.

Aludió que se trata de un plan general para todos los sectores industriales e incluye al sector curtidor, hotelero, restaurantero, etc.

“Por lo pronto, en nuestras nuevas factibilidades autorizadas para estas industrias que puedan tener una descarga no doméstica y que pueda ser contaminante, se tiene ya está condición para que la corrección se dé inicio”, agregó.

En este espacio, el regidor Contreras cuestionó que la eficiencia comercial del organismo subsidia a la industria de la curtiduría, lo cual significa que las 400 mil cuentas que existen hoy en León, pagan a SAPAL 130 pesos anuales por vivienda para poder subsidiar a la industria, “lo cual es inequitativo” con un subsidio de 52 millones de pesos al año.

Lino respondió que se busca la corrección de la medición para encontrar una sustentabilidad económica, ecológica y social.