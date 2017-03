El alcalde Héctor López Santillana anunció una estrategia articulada entre las áreas municipales y la sociedad civil para prevenir y reducir el problema de las adicciones en León.

El plan incluye la regulación de los anexos que en León que llegan a distorsionar los esquemas de prevención, para alcanzar un control oficial que permita una genuina rehabilitación.

“Aquellos anexos a quienes no les interese el plan de regulación, buscaremos que las instancias adecuadas, para que pueden ser clausurados”, advirtió el presidente leonés.

El alcalde aludió el tema a propósito del informe presentado por el director del Centro de Integración Juvenil, Félix Gómez Calderón, quien reveló que gana terreno el uso de las drogas.

En el informe del CIJ se mencionó el dato, de cada diez personas atendidas para desintoxicarse de las drogas, casi la mitad ha admitido que utiliza el “cristal”.

PROPUESTA INTEGRAL

El alcalde López Santillana compartió a EL HERALDO de León que presentará una propuesta de programa y estrategia articulada para la prevención y atención del problema de la drogadicción.

Recordó que su propuesta fue solicitada a la regidora Ana María Esquivel Arrona para que, junto con el área de Prevención del Delito, procesar un diagnóstico.

“La propuesta está lista y la vamos a empezar a implementar”, anunció.

Explicó que es un plan que tiene que ver con atención integral, bajo un enfoque que se trata de un problema de salud que tiene una manifestación en la seguridad pública.

“Y con este enfoque de salud, entonces estamos yendo hacia la parte educativa-preventiva”.

Otra vertiente tiene que ver con la posibilidad de atención a las personas que hayan caído en algún grado de adicción para ayudarles a recuperarse.

Comprometió la fortaleza integral en capacitación y equipo para los organismos de la sociedad civil que participan en este objetivo.

Admite que el problema es de tal magnitud, que no hay en León los suficientes centros para procurar la rehabilitación de las personas.

“Los famosos anexos, en la gran mayoría de ellos están sin ninguna regulación, generan otro tipo de distorsiones que no resultan benéficas para la sociedad”.

Reconoció que hay varios anexos regulares, muy buenos, pero hay otros que se han generado en lugares inconvenientes o con el personal no capacitado para atender esta problemática.

Confía en que los organismos de la sociedad civil y con los apoyos de las áreas de salud del gobierno estatal y municipal, poder ofrecer una genuina rehabilitación.

TAREA DE TODOS

Un tercer rubro se refiere al combate a la comercialización y a la distribución de estos productos que han causado tanto problema a la sociedad.

Explicó que su propuesta ya está concluida y que en estos días será anunciada porque se trata de temas que no pueden esperar.

“Sé que podrá perfeccionarse ésta estrategia sobre la marcha, donde intervienen no solo la dirección de Prevención del delito, sino Desarrollo Humano, Desarrollo Rural, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, la Dirección de Salud, la Dirección de Educación, como las áreas que tienen que ver con el trabajo de combate a la venta de narcóticos de la ciudad.