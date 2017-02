Arturo Rodríguez López fue nombrado nuevo presidente del Patronato del Parque Metropolitano de León, quien asume el cargo con la mística de trabajo desde la trinchera civil, “la decisión ciudadana, será una prioridad”.

Ayer, en la Sala de Cabildos de la Casa Municipal, el alcalde Héctor López Santillana agradeció a los integrantes del consejo saliente que fue encabezado por Luis Ernesto Collazo.

En este espacio, el alcalde propuso la integración a la normatividad del Patronato de las áreas de donación de los desarrollos habitacionales aledaños.

En entrevista, después de tomar protesta como consejero, Rodríguez López habló sobre la importancia de este cargo ciudadano.

“Es una gran responsabilidad (el cargo de presidente), lo asumo en lo personal con un gran entusiasmo. Bien lo dijo el señor presidente municipal, el Parque Metropolitano se ha convertido en un bastión de la ciudad, es motivo de identidad de todos los leoneses, nos identifica donde quiera que vamos”, resaltó en su mensaje a través de la prensa.

Asumió el cargo como un consejo de los ciudadanos, una tarea civil definitiva para que la ciudad tenga rumbo.

Ofreció una propuesta de espacio ciudadano dentro de este consejo ciudadano, porque será un espacio de todos los leoneses y en ese sentido, es como se trabajará.

Sobre temas que trascendieron el año pasado sobre la instalación de pantallas electrónicas y la construcción sin permiso federal de una cafetería, indicó que cada tema será analizado “uno por uno, para ir tomando las decisiones que más convengan”.

LOS RETOS

El alcalde Héctor López Santillana señaló que uno de los grandes retos que tiene el nuevo consejo es trascender entre los mejores parques no solo de México sino a nivel internacional.

“Los retos que tenemos como sociedad, los retos que tenemos como Parque Metropolitano no se resuelven en un periodo de tres años. Y por otro lado, los sueños y las ambiciones que tenemos los leoneses nos llevan a buscar proyectos de gran envergadura. Queremos ser de los mejores no de México, sino de los mejores del mundo. Así con esa visión es como hemos ido construyendo poco a poquito. Y eso no se logra de la noche a la mañana y mucho menos se logra en el periodo de una administración municipal”, planteó.

INTEGRANTES DEL CONSEJO

PROPIETARIO SUPLENTE

Gabriela Padilla Alcalá Rosa María Sierra del Toro

Juan Gerardo González Leñero Jesús Antonio Méndez Dávalos

Jaime Baños Kern Ignacio Romero Dávila

Lorenzo Arturo Rodríguez López Mauricio Alonso Velázquez Vázquez

José Luis García Rodríguez Antonio Alfonso García Gómez

Pedro Camarena Torres Francisco Collado Lorentzen Thomas

Alfred Trivilino Reed Víctor Manuel Rodríguez Arrache

María Linaloe Galicia Zamora David Ricardo Ibelles Navarro

Yuri Contreras Ced Laura González del Castillo Aranda

* Los regidores Beatriz Yamamoto Cázares, José Luis Manrique Hernández y Jorge Arturo Cabrera González se integraron al consejo en virtud de sus nombramientos como representantes del máximo Órgano del Municipio, de acuerdo al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento el pasado 10 de octubre del 2015.