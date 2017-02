El presidente municipal, Héctor López Santillana, anunció el rescate y mantenimiento del Parque Lineal de la Sardaneta, para sano esparcimiento de los vecinos y de la gente que acude de visita al lugar.

Con la participación de los comités de colonos se efectuará el rescate del este parque lineal para que lo sientan como propio, lo cuiden y lo aprovechen en convivencias cotidianas, destacó.

Ante la petición de los vecinos y visitantes a través de EL HERALDO de que se incremente la vigilancia policiaca, se garantice la seguridad pública para que los vándalos no dañen instalaciones de juegos infantiles, ejercitadores, ni hurten barandales, el alcalde anunció el rescate del Parque Lineal la Sardaneta.

Para ello giró instrucciones a la Dirección de Desarrollo Social, que realice reuniones con los comités de colonos, con los vecinos para atender sus inquietudes y necesidades en este sector, además de que se arranque con las obras de mantenimiento.

Principalmente son aspectos de pintura para quitar el graffiti, reparación de muros, barandales, mallas, juegos infantiles, reposición de lámparas, entre otros que se detecten por el personal tanto de desarrollo urbano como de obras públicas, alumbrado público, parques y jardines, Sistema Integral de Aseo Público, Secretaría de Seguridad Pública, etc.

Reconoció el presidente municipal que la obra del Parque Lineal de la Sardaneta se realizó sin tomar en cuenta cómo se requiere a los comités de colonos, a los vecinos, a las familias de ese sector y ahora se va a socializar y sensibilizar a los ciudadanos para que sientan que es suyo, lo cuiden y lo aprovechen al máximo.

López Santillana, precisó que se realizarán las obras de mantenimiento, pero lo que más se requiere es la organización social, es decir no es tanto de inversión de recursos económicos ahora sino de organización de los colonos y vecinos para que se apoderen del parque con la convivencia y esparcimiento sano y no dejen que los vándalos hagan de las suyas.

“Es una bonita obra pero los colonos no la sienten como propia”, expresó y anunció que por eso se va a organizar mejor a los comités y a los vecinos para que no dejen que nadie ocasione daños a las istalaciones de este parque.

APOYA SEDENA

Por otra parte, el presidente municipal, que se cuenta con el apoyo del ejército y no afectará el hecho de la que base militar no se construya en León, sino en Sarabia, donde se ampliará el campo militar.

En León se tienen bases de operación mixta de la policía militar y se cuenta con la eficiente colaboración, no se tiene riesgo de limitaciones, aunque es obvio que por logística de cercanía daría ventajas de haberse construido la base militar en León.

Sin embargo, el ejército colabora con su presencia en rondines coordinados, y la ubicación de la base militar a 45 minutos ó 50 kilómetros de León, no hace ninguna diferencia, indicó.

Dijo que todos debemos sentirnos contentos por el hecho de que venga una base militar al estado de Guanajuato.