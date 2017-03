El subdirector general de planeación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Salomón Abedrop, acusó a la empresa “Abengoa”, como la responsable de que León todavía no reciba agua de la Presa el Zapotillo y dijo que la federación ya cumplió con lo que le tocaba.

Asimismo, aseguró que al gobierno federal solamente le correspondía licitar la construcción de la presa y aseguró que el gobierno de Guanajuato licitó y entregó la construcción del acueducto a la empresa Abengoa, quien ha retrasado la entrega de dicha obra derivado de los problemas financieros que tiene a nivel mundial.

En este sentido, dijo que al estado de Guanajuato le corresponde presionar a “Abengoa”, para que dé celeridad a la construcción del acueducto, para que León y los Altos de Jalisco reciban cuánto antes agua del Zapotillo.

“La empresa que ganó ha estado batallando con su liquidez y seguramente van a encontrar a un socio para poder trabajar o irán a vender la concesión (…) nosotros ya construimos la presa, la parte que le tocaba era a la federación era construcción la presa y esa ya está (…) es una licitación pública que hizo el Sapal o el estado de Guanajuato y en esa licitación el gobierno federal invertirá el 49 por ciento del total del valor”, aseguró.

“Se han tenido muchas reuniones, nosotros no licitamos y aquí (Guanajuato) es donde los están presionando y creo que van a arrancar, ya. (…) se tiene que terminar, no me arriesgaría que en el 2018, porque estos cuates dicen que comenzaran y no (….) el Acuaférico ya se construyó, el proyecto va caminando, aunque muy despacio”, declaró.

GRAN RIESGO

Asimismo, aceptó que de quitarle la concesión del acueducto a la empresa “Abengoa”, se correría el riesgo de que el gobierno federal retire los 3 mil millones de pesos que asignó para la consolidación del acueducto.

Finalmente, dijo que en caso de que no se eleve la altura de la presa el Zapotillo, se corre el riesgo de no garantizar la consolidación de la segunda etapa del proyecto, la cual busca dotar de agua a los habitantes de Guadalajara.