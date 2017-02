Hombres armados ingresaron a los cajeros de la Comisión Federal de Electricidad, ubicados en la colonia Paseos del Maurel y huyeron con efectivo luego de dejar amarrado al vigilante.

La noche de este lunes alrededor de las 23:00 horas, se registró este robo en las instalaciones de la CFE ubicadas sobre la calle Mar de Java en el número 115.

En el lugar se registró un robo con lujo de violencia donde al parecer todos los responsables portaban armas de fuego, con las cuales amenazaron al guardia de seguridad.

AL MENOS CUATRO

El afectado de nombre Juan Fidel N., informó que los presuntos responsables fueron al menos cuatro hombres, uno de ellos de vestimentas negras, así como otros tres de los que no proporcionó ningún dato.

De manera extraoficial se informó que los delincuentes huyeron con el efectivo de 4 cajeros, aunque los daños no eran muy visibles.

HERRAMIENTA

En el lugar, los ladrones dejaron herramienta con la que al parecer abrieron los dispositivos para extraer el dinero de las charolas.

El afectado dijo desconocer en qué huyeron los ladrones, ya que lo dejaron amarrado.

Hasta el momento las autoridades ministeriales señalan no tener información sobre el hecho, pues al parecer no se ha presentado denuncia, por lo que no se ha podido constatar el monto de lo robado.