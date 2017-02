Siete muertos en apenas 17 horas es el saldo que dejó el día más violento y sangriento de este arranque de año.

En el primer sábado negro de febrero, la violencia mostró una nueva cara: el multihomicidio.

Primero, diez minutos antes de las 2 de la madrugada de ayer sábado en calles de la colonia San Sebastián, fue ejecutado a balazos un hombre de 35 años que viajaban en un Aveo gris con placas del estado de Tlaxcala.

Luego por la mañana, cercano a la comunidad de Duarte fueron hallados los cadáveres de 4 hombres, todos vestían igual: camisetas grises, pantalones de mezclilla y botas de trabajo negras.

En la jornada de ayer también se cuenta entre las víctimas a un sexagenario que fue perseguido y ejecutado en el Barrio de San Miguel y un mecánico al que atacaron dos que viajaban en un Jetta color café en la colonia Obregón muy cerca del Parque Hidalgo.

VENÍA DE UN SEPELIO

El primer asesinato de la tarde se reportó minutos después de las 16 horas, cuando vecinos de la privada Río Yaqui casi esquina con la calle Honda de San Miguel, reportaron al número de Emergencias 911 una balacera y un herido en el lugar.

Tras el aviso, inmediatamente se movilizó personal de la Policía Municipal, lo mismo que paramédicos en busca de ayudar a la víctima, pero cuando arribaron ya nada había que hacer por él, pues había fallecido por las lesiones de bala que presentó en pecho y cabeza.

Conforme a la información reporteada en el lugar de los hechos, se estableció como versión preliminar, según testigos no identificados, que la víctima Isidro N de 61 años de edad, conocido en el barrio como “El Chivas”, acababa de descender de un camión particular tipo transporte de personal, pues regresaba de un sepelio.

En cuanto bajó lo habrían interceptado dos jóvenes que viajaban en una motocicleta tipo Cargo negra, el copiloto comenzó a dispararle.

Según testigos, se escucharon al menos 15 detonaciones de arma de fuego.

“El Chivas” al verse atacado corrió con la intención de llegar a su domicilio, al parecer sobre la Privada Río Yaqui, pero las balas fueron más rápidas y cayó sobre la banqueta, mientras los agresores huyeron.

Sin ser información oficial y que se espera sea hoy precisada, trascendió que cercano a la Zona Centro y gracias a un intenso operativo de búsqueda, la Policía habría detenido a dos hombres cuyas características coincidían con las de los atacantes del sexagenario, pero no hubo información formal al respecto.

Y ASESINAN A UN MECÁNICO

Noventa minutos después, hacia las 19:16 horas de anoche sábado, nuevamente se movilizaron las autoridades ante el reporte de otra agresión a balazos, ahora en la esquina de la calle Noriega y Purísima de la colonia Obregón, a unas cuadras del Parque Hidalgo.

Junto a un inmueble de la calle Noriega, en un taller mecánico, al interior, las autoridades localizaron el cadáver de una persona identificado preliminarmente como Crescencio de 36 años de edad, conocido como “El Chencho” y de oficio precisamente mecánico.

Momentos antes del reporte, al sitio arribaron dos desconocidos en un Volkswagen Jetta color café tipo “Bicentenario” y se pararon justo a la entrada del taller, uno armado con pistola descendió del carro, entró al lugar y disparó al menos en 5 ocasiones contra Crescencio, quien cayó abatido con disparos en abdomen y cabeza, mientras los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido.