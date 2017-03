Francisco “Paquín” Estrada Soto, entrenador del equipo de beisbol Bravos de León, desapareció de su hotel este miércoles por la mañana atemorizado por extorsionadores telefónicos que lo amenazaron con dañar a sus hijos y lo obligaron a permanecer oculto e incomunicado en un hotel mientras exigían a su familia un pago por su libertad, argumentando que estaba secuestrado.

Esa fue la razón de su desaparición, inexplicable hasta que la tarde de este jueves fue localizado, sano y salvo, según información de la Policía y del propio club deportivo.

Su reaparición puso fin a todo tipo de especulaciones, incluidas la de un secuestro real e incluso asesinato; sin embargo, jamás tuvo contacto directo con delincuentes, según las mismas fuentes.

INFORMACIÓN SENSIBLE

Según información policial, “Paquín” Estrada, célebre en el beisbol profesional y quien toma las riendas del club Bravos de León, fue víctima de extorsionadores que llamaron al hotel en que se hospedaba en León, el Campestre Inn, en la avenida Guanajuato.

Habría sido suficiente información sobre él, disponible en redes sociales, para que un extorsionador telefónico que llamó desde Tamaulipas le hiciera creer que dañaría a los hijos del beisbolista y le ordenó que siguiera las instrucciones que le daría, pues además había gente armada en torno el lugar de su hospedaje para atacarlo si no se plegaba a lo que le indicaban.

Fuentes policiales hicieron notar que el extorsionador sabía que se hospedaba en ese hotel y el primer contacto telefónico habría sido a través de la recepción del mismo.

Debía evitar comunicarse con otras personas, ocultarse en otro hotel y mantenerse totalmente incomunicado. No debía ver medios de comunicación siquiera.

En esas condiciones lo mantuvieron el resto del día, por la noche y parte de este jueves.

Pero en el transcurso se apagó su teléfono, agotada la pila, y finalmente abandonó ese hotel. No ha sido revelado de cuál se trata.

Era después del mediodía de este jueves cuando se puso en contacto con autoridades.

Era buscado desde el mismo miércoles tras de que el club Bravos de León se pusiera en contacto con autoridades.

¡TUITAZO!

Tras su localización, el entrenador fue trasladado para revisión médica y entrevistas con las autoridades investigadoras.

A las 15:22 horas de este jueves, su localización fue anunciada por el procurador Carlos Zamarripa desde su cuenta de Twitter en un mensaje que no hace alusión al delito cometido contra en entrenador: “El señor Francisco Estrada Soto ha sido localizado por las autoridades estatales y se encuentra ileso”, según reza el breve comunicado del funcionario.

Fue el mismo club Bravos de León quien por la tarde, en conferencia de prensa, reveló que el beisbolista había sido víctima de extorsionadores telefónicos y señaló que “Paquín” Estrada y su familia no habían hecho ningún pago a los delincuentes.

Tamaulipas es uno de los estados nombrados frecuentemente como origen de llamadas de extorsionadores telefónicos.