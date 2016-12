Carlos Contreras

Los Esmeraldas del León comenzaron con bajas expectativas el 2016, un año de claroscuros pero que en general califican como bueno, al alcanzar meterse entre los 4 mejores equipos de liguilla.

Y no lo hicieron una, sino dos veces, en el Clausura y Apertura de este año, en que el rendimiento de los Esmeraldas, que experimentaron el cambio de técnico apenas en la fecha 7 del segundo semestre, mostró cambios para bien.

Los resultados mostraron un rendimiento alto en el primer torneo, en que los Verdes ganaron 9 partidos, empataron 3 y perdieron 5, para un total de 30 puntos y un tercer lugar en la tabla general.

Fue el mejor certamen de los Panzas Verdes en rendimiento, en que sumando liguilla, se llevaron 10 juegos con triunfo, 4 igualadas y 6 derrotas, en un rendimiento que los llevó al 56.66% con dos entrenadores, entre Juan Antonio Pizzi y Luis Fernando Tena.

Pizzi dirigió 4 encuentros en el Clausura 2016, con victorias ante Santos y Cruz Azul como local y Veracruz como visita, además de una derrota ante Tigres, antes de partir a dirigir a la Selección Nacional chilena, con la que salió campeón de la Copa América Centenario.

ASUME TENA

Así llegó el nuevo ‘Domador’ de La Fiera, el siempre criticado Tena, quien no le movió mucho a su equipo y lo llevó hasta donde le alcanzó.

Tena tuvo un rendimiento más que aceptable de la fecha 5 hasta finalizar el torneo, con 6 triunfos, 3 empates y 4 derrotas, que lo calificaron a la liguilla en tercer lugar, y tras lo cual se vería las caras con uno de sus verdugos en el torneo local: Monarcas Morelia.

En cuartos de final, una historia diferente se tejió desde la ida, en que con empate a un gol, un vuelta goleadora de 4-1 le saldó cuentas y de paso lo instaló en la semifinal, con par de tantos de Luis Montes, otro de Mauro Boselli y uno más de Elías Hernández despacharon al conjunto de Enrique Meza.

Una nueva fase vino para el León, con el complicado ‘hermano’ Pachuca, duelo que despertó morbo demás.

De cualquier modo, los Verdiblancos llegaron con el mejor recuerdo de enfrentar a los hidalguenses, gracias a la final que les ganaron en el Clausura 2014.

Ahora, la historia deparó un apretado triunfo de 3-2 en el global para el conjunto de Diego Alonso, a la postre campeón.

La ida deparó un empate 1-1, y la vuelta, un golazo de Elías Hernández le dio vida a los Esmeraldas que habían comenzado cayendo. Así, sin importar que recibieran otro gol, como ocurrió vía Hirving Lozano, los del Bajío iban sólo por otro.

Ese otro gol pudo llegar de no ser porque el cuerpo arbitral ignoró una falta sobre Mauro Boselli, penalti que no se marcó y una derrota en Pachuca terminó con el torneo de los guanajuatenses.