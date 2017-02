Los Bravos de León iniciarán la Liga Mexicana de Beisbol sin estacionamiento propio para su estadio, debido a que los avances en trabajos en el estadio no les permitirían tener el espacio en lo que es hoy el Velódromo de la Deportiva Luis Ignacio Rodríguez.

Gerardo Devetac, subdirector de infraestructura de la Comisión Municipal del Deporte de León, reveló ayer que la proyectada demolición del recinto ciclístico podría llevar incluso meses y no estaría listo para el inicio de la LMB a finales de marzo.

Devetac aseguró que dicha etapa será la última en construir, en las inmediaciones del Estadio que habilitará y negociará otros espacios.

“Hay prioridades que se nos hacen lógicas, lo primero para jugar es el campo, sino, puedes tener el mejor estacionamiento, pero no se podría llevar a cabo, se hizo un listado de todas las necesidades y se le hadado prioridad a lo más necesario”.

“Se está teniendo pláticas con el centro comercial (contiguo) y otras personas de los alrededores para solucionar esa parte de manera temporal”, dijo.

De acuerdo a Devetac, el Estadio Domingo Santana tendría una capacidad mayor a la proyectada, por lo que el estacionamiento deberá reunir un buen aforo vehicular.

“Se calcula que el proyecto iría enfocado a que tenga capacidad para varios miles de coches porque el estadio lo están proyectando para una capacidad de 12 mil personas, y se calcula que 5 o 6 mil coches irían a un juego en estadio lleno”

El Velódromo seguirá siendo utilizado hasta su inhabilitación, lo cual llevaría varios meses, sin embargo, algunos usuarios de futbol americano serán reinstalados.

PA’ LAS COMPRAS

Para el inicio de la LMB, Bravos tendrá el actual espacio para estacionar, un campo habilitado al interior de la Deportiva y está en pláticas para incluir más espacios del centro comercial Chedraui, frente a la Deportiva.

La proyección de un nuevo Velódromo está sólo en planes.