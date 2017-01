Antonio Luna revocó el nombramiento de su defensor José Luis Ramírez este jueves ante la Jueza de Oralidad que preside la Audiencia Inicial, aparentemente con la intención de nombrar a otro abogado particular, pero entre tanto le fue nombrado un defensor público y fue abierto otro receso para que éste estudiara el caso presentado contra su defendido.

La reanudación de la audiencia contra el hombre imputado de asesinar a sus tres hijos, reiniciada este jueves, sirvió sólo para que el imputado, Antonio Luna, revocara el nombramiento de su abogado defensor. Aparentemente espera que su familia le acerque a otro abogado particular para que continúe llevando su defensa.

Sin embargo, en el acto la Jueza de Oralidad le nombró un defensor público para que no quedara en estado de indefensión, pero éste solicitó y obtuvo de la Magistrada que decretara un receso para que él pudiera conocer la carpeta de investigación, que contiene todos los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público contra Luna.

La actividad se reanudará este viernes con la expectativa de que el imputado nombre a otro defensor, o el defensor público se pronuncie sobre las tres ampliaciones de declaración de policías ministeriales que siguen pendientes.

Éstas fueron ofrecidas por el anterior defensor, en busca de datos de prueba que le beneficien para desvirtuar las imputaciones que hace la Procuraduría General de Justicia contra Antonio Luna como supuesto homicida de sus propios hijos.

ESPERAN AMPLIACIÓN

Este viernes podría definirse si la defensa pide que se desahoguen dichas ampliaciones de declaración o se desiste, como lo hizo ya la defensa el pasado miércoles con otras tres ampliaciones de declaración.

Todas estas incidencias suceden apenas en la audiencia inicial en la que se definirá si la Jueza decreta o no vinculación a proceso penal contra el imputado. En el primero de los supuestos le impondría prisión preventiva oficiosa y otorgaría un plazo al Ministerio Público para culminar sus indagaciones. En el segundo de los supuestos, decretaría liberad a Antonio Luna.