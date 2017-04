Se jugó la última ronda de la categoría C correspondiente al Torneo de Tenis de Rondas Femenil 2017 y María Luisa Lara se quedó con el primer lugar.

El evento que tuvo duración de 8 semanas, reunió a tenistas de prácticamente todos los clubes de la localidad, donde se fueron sumando los puntos y al final se definió quiénes fueron las mejores.

María Luisa Lara que ayer hizo pareja con Sandra Hort, vencieron a Lidia Mendoza y Ana María Bonilla con marcador de 6-2. Justamente, Sandra Hort se colocó en el segundo lugar.

Otros resultados que se dieron en la última ronda de la categoría C, fueron: Angélica Reyes y Nena Ortega le ganaron a Paty Winkler y Silvia Ortiz con margen de 6 puntos a 5.

Y Maruca Haro y Linda Armienta, no tuvieron problemas para derrotar a Tere Espino y Lulú Islas por 6-3.

El jueves con partidos a partir de las 9 de la mañana, concluye el torneo pues jugarán su última ronda las tenistas de la categoría A y B, donde al final se definirá quienes son las mejores.