Cual programa de televisión, la semana del León no será fácil para el entrenador Javier Torrente, quien deberá tomar decisiones extremas con tal de encontrarle solución a una racha de tres partidos sin ganar, de cinco disputados.

Su ‘fortaleza’, el Estadio León, vio perder a su equipo ante Pachuca, en la jornada 1, ante Pumas en la 3, y este fin de semana ante Xolos, que no ganaba acá desde 2010.

Por ello, El Domador de La Fiera apunta a modificar su once, que hasta ahora no le ha dado resultado, con la inclusión de Carlos ‘Gullit’ Peña para sacrificar a quien considere.

Con dos tantos en el torneo, Peña es el goleador de su equipo, mostrando la baja cantidad de anotaciones que han conseguido en conjunto, cinco en el mismo número de partidos.

La situación toma interés por la sequía goleadora de Mauro ‘El Matador’ Boselli, quien sumó su quinto juego sin marcar.

Boselli pasa su peor momento en cuanto a goles se refiere, pues no marca desde noviembre pasado, en cuartos de final, ante los mismos Xolos.

El mensaje de Torrente es claro, y ‘rodarán cabezas’ al menos hasta que el equipo salga del hoyo, actualmente en la posición 15 del campeonato con 4 puntos, sobre la mitad del torneo.

La buena noticia de sus Panzas Verdes, es la recuperación de elementos como Germán Cano, Maxi Morález, y Alexánder Mejía, jugadores que fueron la base en la racha de 10 partidos sin perder el torneo pasado.

Ellos, junto a Leonel López, podrían ser la clave para darle la vuelta a la mala página que los del Bajío han escrito en 5 jornadas.

El León comenzará sus trabajos hoy en una larga semana de reflexión, en la que también deberán recobrar la confianza perdida.