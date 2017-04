Poco mas de 150 taxistas que se dicen legales, realizaron una marcha pacífica en contra del pirataje la mañana de este martes.

Efraín Olvera Estrada, vocero de la Unión de Choferes Legales de Guanajuato, informó que no hay mesa directiva ya que no está constituida esta agrupación, mencionó además que éste solo es un movimiento improvisado, a fin de luchar contra quienes brindan servicio de taxis sin permiso.

SERVICIO ILEGAL

Manifestó en relación a este movimiento y manifestación pacífica, que como lo plasmaron en sus calcomanías y consignas, hay un número exagerado de taxis ejecutivos que no tienen permiso, hay gente reiteró, que tiene un auto particular y ofrece servicios en la vía pública, lo cual el vocero calificó como ilegal, es pirataje, dijo.

Señaló que ésta manifestación no va contra nadie, lo que pretenden es que precisamente la autoridad del estado de Guanajuato haga su trabajo, no es justo dijeron, que pseudotaxistas traten de competir si no están regulados legalmente.

MANIFESTACIÓN

Este martes a las 10 de la mañana, el punto de reunión fue el estacionamiento Centro Max, para continuar junto con todo el contingente hacia Paseo de Jerez, Centro Max y López Mateos y continuar al bulevar Las Torres, desde donde se dirigieron a la calle Mérida donde se ubica Tránsito del Estado.

Una vez que arribaron a las oficinas, solicitaron ser atendidos por el director quien no pudo recibirlos, por lo que sostuvieron una breve entrevista con el asesor de Gobierno, quien les agendó una próxima cita.