Puede que el segundo lugar por segundo año consecutivo para el francés Sebastien Ogier no le sepa igual que los tres años que dominó. Sin embargo, la fecha mexicana del Campeonato Mundial de Rallies lo elevó como el nuevo líder.

Con un Jari-Matti Latvala perdido sobre el final del Rally mexicano, Ogier aprovechó casi todo para ser el nuevo líder de la clasificación.

“Es un gran placer, son muchos puntos para el campeonato, estoy feliz con estos puntos que tomo, soy líder del campeonato otra vez así que estoy feliz con el fin de semana”.

Sobre el desempeño de su equipo, destacó el trabajo que ha hecho junto con su coequipero Ott Tanak quien ayer fue cuarto lugar.

“Creo que no fue malo, ambos liderando el Campeonato, lo que es muy bueno para nosotros, tengo que seguir, pero fue un gran inicio de temporada para todo el equipo”.

Another podium to celebrate with the Fiesta! @MSportLtd @RallyMexico pic.twitter.com/NZNiLKVqyv

— Sébastien Ogier (@SebOgier) 12 de marzo de 2017