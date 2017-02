El León de la Segunda División Premier obtuvo un vital triunfo para mantener las aspiraciones en el Clausura 2017, luego de ganar 2-1 al Santos, último lugar del grupo 2 en sus instalaciones de Casa Club.

Los Esmeraldas del León consiguieron su tercer triunfo del torneo, gracias a las anotaciones de Carlos Alba (11′) y Claudio Ernesto González (62′), suficientes para imponerse pese al descuento de Héctor Soteno (52′).

El partido estuvo por demás cerrado, y cortado en demasía, con 4 amonestaciones para los locales y dos para la visita, que se quedó con un hombre menos, por la expulsión de Rafael García al minuto 85.

GANAN EN LA MESA

El resultado de ayer los deja con 3 victorias en la cancha y otra más sobre el escritorio, luego de amanecer con la noticia de tres puntos más ante Morelia.

El juego, disputado la semana pasada, aparece como un nuevo triunfo para el León, que había sido goleado en la cancha 6-1, sin embargo, una reclamación y posterior accionar de la liga les otorgó un 0-3.

La polémica decisión podría ser apelada por Monarcas, equipo que se mostró muy superior y que es ahora rebasado en puntos por el León, que con los tres puntos de ayer, llegó a 9 en fila, que los tiene en 15 unidades, y de manera sorpresiva en los primeros lugares de la clasificación.

Los Panzas Verdes visitarán al alicaído Necaxa la semana entrante, antes de que le resten 5 juegos más en la categoría para terminar su participación.

La actividad de filiales del León continuará hoy, con la reedición de la final Sub 20 del Apertura 2016, entre Atlas y León, además del otro cotejo Sub 17 y uno más Sub 15 también ante los Zorritos.