El director de Economía, Ramón Alfaro Gómez, afirmó que se realiza operativo permanente para el retiro de vendedores ambulantes que invaden el Centro Histórico.

Con esta medida, se demuestra que se toma en cuenta las peticiones de los comerciantes establecidos en la céntrica zona peatonal y en el resto de avenidas del Centro Histórico, para restablecer el ordenamiento de vendedores ambulantes sin permiso, destacó.

Desde esta semana se intensificó la supervisión de los inspectores de la dirección de comercio y consumo que efectuaron rondines en la zona peatonal, donde no se permitió el arribo de vendedores ambulantes, salvo algunos que se filtraron y al ser detectados se les retiró.

Ramón Alfaro advirtió que no se va a tolerar que proliferen los vendedores ambulantes en la Plaza Fundadores, Plaza Principal, en la calle peatonal Josefa Ortiz de Domínguez, Hidalgo, Madero, Álvaro Obregón, Pedro Moreno, bulevar López Mateos, Aquiles Serdán, Miguel Alemán, Belisario Domínguez, Pino Suárez, para que mejor no corran riesgos de ser sancionados.

INSPECTORES

Los inspectores recorrieron también las calles entorno al Mercado Aldama, Miguel Alemán, Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, en donde señalaron que por instrucciones del director de Comercio y Abasto Fabricio Ibarra Rocha, “no se tolere a los vendedores ambulantes sin permiso, que no proliferen”.

Sin embargo, el comercio establecido se queja de que abundan vendedores semifijos en banquetas de Pino Suárez, Belisario Domínguez y que los inspectores toleran a vendedores ambulantes en el Centro Histórico y primer cuadro de la ciudad, que se va convirtiendo en tianguis.

Incluso, el regidor Jesús Vázquez García, denunció que el Centro Histórico es “un cochinero” por la gran cantidad de vendedores ambulantes que abundan, sin ningún ordenamiento.

Por otra parte, reconocen que las autoridades se esfuerzan en retirar a los vendedores ambulantes uno o dos o tres días pero los dejan y se “hacen de la vista gorda” los demás días, o les otorgan permisos provisionales cuando no son fechas festivas.