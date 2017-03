En instalaciones del Edificio de Gobierno, se celebró la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana, presidida por el secretario de Seguridad Ciudadana, José de Jesús Félix Servín, en donde se puso a consideración el plan de trabajo 2017, que contempla diversos cambios en la normatividad aplicada, entre ellos el Bando de Policía y Buen Gobierno, considerado hoy totalmente obsoleto.

En esta sesión informativa, sobre la reestructuración que se está ejecutando en el área de seguridad preventiva, capacitación a elementos de Policía, modificaciones a reglamentos, con sanciones más severas a infractores, participó la Dirección General de Administración y Jurídica, con la Comisión de Normatividad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ante los representantes de la sociedad civil.

Ahí les explicaron a los integrantes del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana, que la hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza José de Jesús Félix Servín, cuenta con dos direcciones generales, como lo son la de Planeación e Inteligencia Estratégica, la dirección general de Operación Policial y la dirección de Proximidad Ciudadana.

Bajo este contexto operará la Coordinación General del CECOM, ligada de manera directa con la dirección de Planeación e Inteligencia Policial, mientras que la dirección de Operación Policial, estará a cargo de la dirección de Policía Municipal, la Dirección de Protección Civil y la Dirección de la Academia de Policía.

Conforme a esta reestructuración queda bajo control de la Dirección General de Proximidad Ciudadana, las direcciones de Vinculación y la de Prevención Social, que se encargará de hacer programas y políticas criminales, en función de la ciudadanía.

Se dio a conocer también que se está realizando una revisión de normas y reglamentos, que estarán siendo adecuadas a los nuevos marcos jurídicos y leyes que hoy están vigentes, como es el caso del Reglamento de Movilidad, en donde se realizaron modificaciones para proponerse a la Comisión de Reglamentos del Ayuntamiento, para su análisis y aprobación en su caso.

El secretario de Seguridad Ciudadana, José de Jesús Félix Servín, precisó al respecto, que el reglamento de Tránsito Municipal tiene ya 21 años en vigor, desde la administración de Antonio Contreras, “lo cual lo hace totalmente obsoleto”.

En dicho reglamento no se contemplan sanciones, por no usar el cinturón de seguridad, utilizar dispositivos móviles, mientras se conduce, lo cual representa hoy, un alto riesgo de accidente, por lo que con las modificaciones propuestas y que se pondrán a consideración durante la próxima sesión de Ayuntamiento, se contará con un reglamento de Movilidad y Transporte, acorde a las necesidades de Irapuato, quedando debidamente vinculado con la Ley de Movilidad del estado de Guanajuato, que viene a sustituir a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado.

“Estamos hablando de un reglamento con sanciones más severas, por ejemplo, a los motociclistas que no utilicen casco protector adecuado, que viajen con más de dos personas a bordo, el conductor no cuente con licencia y documentos que acrediten la propiedad del vehículo”, precisó Félix Servín.

Por otra parte, se anunció que en el mes de abril, se realizará la revisión y adecuación del Reglamento de Protección Civil, que de igual manera ya es obsoleto actualmente, así como el de oficiales calificadores, que mantiene algunas lagunas jurídicas que requieren atención, sobre todo en atención a menores infractores, a discapacitados e incluso a personas con problemas mentales.

Los Jueces Calificadores determinarán la procedencia de multas administrativas que levanten las dependencias municipales tales como Tránsito y Transporte, Protección Civil, entre otros temas.