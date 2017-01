El descontento y la inconformidad por el aumento al transporte público parecen no terminar. Prueba de ello fue que el miércoles se realizó la tercera marcha consecutiva. Esta vez, fue dirigida por amas de casa, tomando momentáneamente el paradero Soledad, ubicado en la avenida Miguel Alemán.

Asimismo, hoy jueves también se reunirán a las 5:00 de la tarde.

Desde el martes por la tarde hubo una convocatoria en redes sociales, invitando a la gente a reunirse en el Palacio de Presidencia para, después de protestar, dirigirse tomar estaciones de la oruga.

Los manifestantes advirtieron reiteradamente que su movimiento es pacífico.

Una de las más activas manifestantes fue la señora Antonia Cortés, ama de casa de la colonia Valle Antiguo. Señaló estar harta, y afirmó que no descansará hasta que la problemática del transporte se solucione. Respecto a la afirmación de las autoridades de “no habrá marcha atrás” respecto al aumento, ella contestó.

“Pues de nuestra parte tampoco habrá”. “¡NO HAY MARCHA ATRÁS!” Gritó, y su frase fue coreada por el resto de los casi 50 manifestantes, que eran desde pubescentes hasta señoras de la tercera edad. La señora Antonia no dejaba de gritar, de quejarse. De afirmar que ayudaría a pasar gratis a todo el que quisiera.

CONSIGNAS

“¡Mi única arma es mi voz!” exclamaba. “Y si me muero, ya no nos puede ir peor”, gritaba, al momento que invitaba a la gente a entrar sin pagar. “Yo no le voy a heredar a los jóvenes este gobierno, que es una basura”.

Un grupo de muchachos le decía a la gente formada en taquilla que no pagaran, que ya bastante con lo que pagaban de impuestos. No faltó una señora vestida de verde que de todos modos pagó su transporte, pero la mayoría entró sin dejar un centavo en taquilla.

“Los invitamos a no pagar un solo peso”, decían, entre risa y risa.

Las consignas: “No al aumento”. “Largo, Santillana”. Y la obligada de todas las marchas: “El pueblo unido jamás será vencido”.

Los manifestantes se retiraron alrededor del mediodía. Algunos a sus destinos sin haber pagado, otros, regresaron a la Plaza Principal.