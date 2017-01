Desde que comenzó su administración el alcalde de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, se han hecho intentos por crear conciencia en los automovilistas, para que respeten los espacios azules.

Pero todo ha sido en vano, ya que los conductores por más que ven los señalamientos azules, no les importa y se estacionan en lugares para personas con capacidades distintas.

“No entienden y hacen lo que quieren, he visto que los empleados que cuidan el estacionamiento hacen su trabajo y el municipio también, pero es cuestión de civilidad y educación vial”, dijo Jorge Aguilera.

Y es que los 6 espacios azules siempre están ocupados por personas que no tienen alguna discapacidad.

“Al menos cuando se bajan a caminar no traen muletas o silla de ruedas, ni mucho menos portan su tarjeta que trasladan a una persona con discapacidad”, comentó el automovilista.

TODO A MEDIAS

Hace unos meses el DIF de este municipio traía un proyecto, donde se invitaba a realizar conciencia y no ocupar esos espacios.

Pero después se dejó de aplicar y se volvió a lo mismo, lamentablemente esa medida no se aplicó dentro del estacionamiento gratuito, el cual dentro de poco pasará a formar parte de la nueva central camionera de Purísima.

Debido a que no hay sanciones para estas personas, la falta se sigue cometiendo en este y otros lugares de todo el estado, por ese motivo estaría bien infraccionar a quien se para indebidamente ahí, consideró otro conductor.

“Yo traigo a mi madre enferma y de vez en cuando la traigo a que coma aquí, pero ahora no pude hacerlo, deberían multarlos y a ver si así lo siguen haciendo”, expresó Uriel Uribe.

CIUDADANOS ‘EJEMPLARES’

El hombre se dijo decepcionado del comportamiento de muchos automovilistas, los cuales dan mal ejemplo a sus hijos.

“Esa es la educación que están heredando y eso es lo que van a tener de hijos”, mencionó.

Además de no respetar los espacios azules, muchos automovilistas no hacen caso de bajarse al momento de ingresar al estacionamiento.

Y es que el año pasado se presentaron varios robos de estéreos y otras pertenencias, por ese motivo se optó por ingresar solamente el conductor, pero muchos desobedecen ese reglamento municipal.