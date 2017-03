No ha sido identificado el hombre sepultado clandestinamente en un baldío de la colonia Villas de San Nicolás. Quien fue asesinado de un balazo en el cráneo hace varios días, según las autoridades, quienes no pueden orientar las indagaciones en alguna dirección; mientras no se sepa quién fue la víctima.

Ignacio Pérez Ruiz, director de fiscales investigadores especializados informó en ese sentido este jueves, en conferencia de prensa al referir el hallazgo del cuerpo del ahora occiso, enterrado en un baldío de la calle Tepaca, de la colonia Villas de San Nicolás, Tercera Sección.

Señaló que la víctima fue un hombre de entre 25 y 30 años de edad, robusto, de un metro y 70 centímetros de estatura.

Como señas particulares, que difunden para identificación, tiene tatuados en tinta negra en la espalda el apellido Zavala y un águila con las alas abiertas; y en el hemitórax, una calavera. La ropa que tenía el cadáver: chamarra negra, suéter gris, playera azul, pantalón azul de mezclilla y zapatos tenis negros marca Puma

Señaló que fue asesinado de un balazo en el cráneo hace días y el cuerpo ya estaba en estado de descomposición.

El funcionario comentó que para enterrarlo en el lugar, emplearon cal y tierra del mismo sitio, donde fue localizado. También observó que sin conocer la identidad del asesinado no hay hacia dónde orientar las indagaciones para encontrar a sus homicidas.