A diferencia del resto del país, donde se han mostrado protestas enérgicas en contra del aumento al precio del combustible, en San Francisco del Rincón no se han reportado incidentes graves.

“Estamos tranquilos me imagino porque somos a lo mejor menos que otras ciudades, eso quiero suponer”, dijo Arturo Cervantes.

El comerciante que debe transportar su mercancía desde Guadalajara, considero que las manifestaciones son buenas toda vez que se respete la finalidad de las mismas.

FUERA DE CONTROL

Pero en algunas zonas del país la situación desgraciadamente se salió de control, originando saqueos a transporte público, tiendas y otros establecimientos.

“Aquí hubiera estado bien manifestarnos en contra del “Gasolinazo”, pero llenar tanques de manera gratuita como en Guerrero, Michoacán y Jalisco, no creo que sea lo más óptimo”, dijo Cervantes.

Por otro lado María Huerta dijo que la ciudadanía en San Pancho es muy agachona y no se organizan para hacer valer sus derechos.

Ya que al menos así se sumarían a las protestas que hay en todo el país “Nos debemos unir pero no lo hacemos y por eso nos vemos mal”, comentó la mujer.

Además considero como una burla las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, el cual comentó “El problema no está ligado a la reforma energética, sino a los precios internacionales del crudo”.

PROMESAS

La francorrinconesa recordó que a inicios del 2015 el mandatario, prometió que los “Gazolinazos” no ocurrirían más, eso perjudica primero a su imagen, a su partido y al pueblo mexicano, el cual siempre paga los platos rotos.

“La verdad me da coraje de como se burló de nosotros, pero me da más coraje con nosotros mismos, mira parece que no pasa nada”, comentó.

Por último expresó que si este es preludio de las próximas elecciones presidenciales y estatales del 2018, no quiere ni pensar cómo se pondrán las cosas durante las campañas.

“Hacía donde vamos como país no sé, pero como te vuelvo a repetir las críticas en redes sociales de San Pancho no existen y eso deja mucho que desear como ciudadanos, incluso escuche la renuncia del director de policía, cero y van dos y nadie dice nada”, concluyó.