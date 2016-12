Hugo Vázquez

La dirección de seguridad pública en San Francisco del Rincón invita a los hombres originarios de este municipio a pertenecer a sus filas, la invitación solamente se hace extensiva al género masculino.

Lo cual deja mucho que desear sobre las políticas de igualdad de género y anti violencia, promovidas por el gobierno del Estado.

“Son el mismo partido unos dicen no a la violencia de género y otros no invitan a las mujeres a ser policías”, dijo Jesús Segoviano, habitante de Barrio de Guadalupe, lugar por donde se puso la invitación a través de un anuncio espectacular.

ASPIRANTES

En la parte de arriba se especifica que los aspirantes deben “Ser mexicanos de nacimiento”, en ningún momento se invita a las mujeres mexicanas, las cuales de acuerdo al señor Jesus son necesarias en sus filas.

“Cuando detengan a una mujer como parte de sus protocolos debe ser una mujer y no las invitan, eso está mal”, detalló.

En el anuncio también se especifica que los hombres, no tienen que tener antecedentes penales, deben contar con 18 a 35 años, secundaria terminada y aprobar los exámenes psicométricos, toxicológicos, médicos, físico y de control de confianza.

Aspectos que fácilmente los cubre una mujer “Las mujeres fácilmente pasan esos exámenes, pero nada mas que aquí las hicieron a un lado, habrá que ver si fueron las autoridades municipales o el gobierno del Estado quien dio la orden o de plano se les olvido invitarlas, mencionó Francisca Ruteaga.

PREPARADAS

La mujer que se dedica a vender gorditas, comentó que en León hay mujeres que están muy bien preparadas, en este caso desconoce porque no invitan a las mujeres.

“Ahí está muy claro dice que sean mexicanos, ellos se contradicen mientras en otros municipios hay mujeres policías en otros no, o a menos que sea porque ya tienen, pero aquí casi no he visto”, explicó.

Por último considero que en muchos casos de violencia en contra de la mujer, el cual es parte del programa de actividades estatales prioritarias del Gobernador Márquez, una mujer le tiene más confianza a otra mujer.

“Las acaban de tundir a golpes y no hay como una mujer sea escuchada por otra mujer, existe más confianza”, concluyó.