J. Refugio Pedroza

El Pleno del Ayuntamiento votó a favor de un incremento de 2 pesos a la tarifa de pago en efectivo para el transporte público de León.

Adicional, la tarifa general con tarjeta PagoBús subirá de 7.30 pesos a 9.50 pesos, y la preferencial se ajustará de 3.70 pesos a 4.20 pesos.

El dictamen se aprobó por mayoría con el voto en contra de los regidores de oposición Norma Patricia López Zúñiga, Sergio Contreras Guerrero y Salvador Ramírez Argote.

Las tarifas cobrarán vigencia a partir del 1° de enero, tras el análisis de la relación costo-precio en tres sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria con la base de un estudio aplicado por la consultora Deloitte.

El alcalde Héctor López Santillana anunció la instalación de una Auditoria Ciudadana para dar seguimiento a los compromisos asumidos por los transportistas.

También justificó las razones que derivan el ajuste tarifario tras el análisis de los costos operativos de los transportistas.

“Hemos agotado todas las instancias posibles para no afectar a los usuarios y, al mismo tiempo, evitar que se colapse el sistema del transporte”, explicó.

Defendió que el proceso se hizo en una actitud responsable, no populista, ya que el Ayuntamiento decidió enfrentar el costo político.

“Es una decisión que, entendemos, no agrada a nadie, ni a nosotros mismos. Y lo hemos hecho de una manera honesta y objetiva. Desafortunadamente la situación económica del país, más la inflación, han colocado en una situación de riesgo al sistema de transporte público”, planteó.

PIDEN REVISIÓN

En sus intervenciones, los regidores de oposición coincidieron en solicitar el regreso del dictamen a la Comisión de Movilidad para continuar su revisión.

Los tres justificaron el motivo de su petición, al coincidir en que se trata de aumentos estratosféricos a la tarifa, mismos que representan “un golpe doloroso a los bolsillos de la población”, como lo dijo el regidor Sergio Contreras.

Luego, el regidor Jesús Vázquez García justificó su voto a favor del ajuste, “yo no soy panista, soy priísta, pero di mi voto a favor”, en este espacio se escuchó una risa salida del auditorio presente en la Sala de Cabildos, la cual el regidor calificó como “sarcástica”, para luego exponer los motivos por los cuales emitió su voto a favor del dictamen.