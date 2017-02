Irapuato, Gto.- Aparece una tercera menor abusada sexualmente por el ahora ex sacerdote Raúl Villegas Chávez, originario de la localidad, hoy estarían presentando la denuncia ante la PGJE y también hoy a las 8 de la mañana, inició en el juzgado de oralidad, la audiencia privada por los delitos que le imputan que es violación calificada, abusos sexuales y corrupción de menores.

Al final de la audiencia que sin duda durará horas, el juez podría resolverse la situación legal del ex sacerdote, todo apunta a que quedará sujeto a proceso, encarcelado como hasta ahora, ya que todo las pruebas lo culpa y de acuerdo a lo dicho en su momento por el titular de la PGJE, podría alcanzar una sentencia de 30 años de prisión o más y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Valadez Reyes, externo a medios informativos que la pena es elevada de más de 15 años de prisión.

Lo anterior dijo el Presidente del Supremo Tribunal al señalar que la imputación contra el ex sacerdote es múltiple porque los cargos son de tres delitos distintos.

La violación es calificada por la actividad que tenía esa persona, era un ministro de culto y por ello el código penal lo señala como una circunstancia que agrava.

Lo anterior porque tienen una posición superior respecto a la víctima que es aprovechada para doblegar la voluntad y por eso mismo hay una agravante calificada del delito que amerita penas altísimas de “más de 15 años de prisión”, dijo.

UNO MÁS

Norma Nolasco, Presidenta de la Asociación de Madres Solteras, dijo que ayer por la tarde estarían hablando con la familia de la tercera menor abusada por el ahora ex sacerdote, también es escolar y tenían mucho temor de denunciar el caso por la exposición de su hija al escrutinio público.

Explico que fue el miércoles por la tarde-noche cuando le llamó la madre de la tercera víctima para infórmele lo sucedido y estrían por determinar si presentan la tercer denuncia contra el ex sacerdote.

Sobre la segunda denuncia presentada por la menor abusada eróticamente es la carpeta 15 877-2017, a ella el sujeto le tocaba su cuerpo y bajo el supuesto secreto de confesión le decía que tenía que hacerle el sexo oralmente.

Es la licenciada Dalia Ramírez, la asesora jurídica que lleva el caso de las menores y por lo que están haciendo, denunciaron públicamente que ya han recibido amenazas vía celular hacia sus personas y sus familias.

Dijeron que el ex sacerdote estuvo oficiando en el templo de San Cayetano, que confesaba y oficiaba misa y fue ahí en donde las monjas lo conocieron.

Las investigaciones continúan para saber cuántas niñas más fueron víctimas del ex sacerdote.