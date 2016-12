Temen despachadores quedarse sin empleo

Los colaboradores de las gasolineras que se han quedado sin combustible en el municipio de León, temen por sus empleos.

Esteban Guadalupe de la Cruz dijo que le preocupa que Petróleos Mexicanos (PEMEX) no surta rápidamente el combustible, pues la gasolinera en la que labora no abrirá y existe la posibilidad de que los dueños decidan comenzar a despedir a los trabajadores.

Además, resaltó que las propinas son un aliciente importante para los despachadores, quienes tienen un salario mínimo.

“Hasta ahorita (los patrones) no han dicho nada, seguimos viniendo a trabajar, pero no sabemos por cuánto tiempo nos estarían pagando sin trabajar”, refirió.

Comentó que en la gasolinera donde labora hay por lo menos 15 despachadores, quienes no saben qué pasará con ellos, pues no existe una fecha para que PEMEX les surta gasolina.

POZOS SECOS

La gasolinera de la calle 20 de Enero fue una de las que de nueva cuenta registró desabasto de gasolina, razón por la cual la cerraron y a decir de sus encargados no saben cuándo volverá a surtirles PEMEX el combustible.

“Las reservas se terminaron y por eso tuvimos que cancelar el servicio y ahora pues los automovilistas se han tenido que ir a otro lugar a comprar el combustible, y más porque ya se ha regularizado la venta en la mayoría de los establecimientos”, comentó. (Milagros Tadeo)