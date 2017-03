Ante la publicación que surgió ayer en torno a que Jesús Martínez Murguía podría llevarse el equipo León a otra plaza, el doctor Primo Quiroz se dijo temeroso de que esto sí suceda.

“A mí me llegaron las declaraciones del señor Martínez en el sentido de que pues si ganan los señores estos (Roberto Zermeño y Héctor González la posesión del estadio) se va”.

“Yo lo venía diciendo desde hace días que definitivamente quién le va a creer a estos señores de que las plateas serán respetadas, todo mundo los conocemos, esto tiene que abrirnos los ojos a los palcohabientes y a todo el público, estamos en peligro de quedarnos sin equipo”.

Asimismo, aseguró haber observado un video que anda circulando “donde se ve una actitud prudente y una actitud media prepotente. Me trajeron, donde está una entrevista a los magistrados y reproducen ese video, es evidente que dos de ellos quieren dar una decisión precipitada y afortunadamente prevaleció la opinión prudente de Solórzano”.

Primo Quiroz señaló que “con esto quiero decir que yo sigo esperando y con confianza en que tiene que hacerse justicia. No creo que los magistrados se animen a dar una resolución en contra de toda la ciudad”.

Agregó que ellos como defensores del Estadio León, siguen en su lucha, “la respuesta es copiosa, nos están trayendo documentos y los canalizamos al Colegio de Abogados y algunos en particular están presentando amparos. Sabemos que otros en forma particular han tenido una decisión de que ya aceptaron la petición de amparos”.

Consideró que van bien y que no se dejarán. “Esos Esos señores compran voluntades y todo, pero estoy más convencido que la justicia está de nuestro lado y los abogados están estudiándole, esto no para, tenemos que hacer amparos y lo que se tenga que hacer lo vamos a hacer, pero esos señores no se van a salir con su despojo.