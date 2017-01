El viernes, la colonia Diez de Mayo fue escenario de dos hechos delictivos que involucraron armas de fuego, con siete horas de diferencia. Desgraciadamente para sus habitantes, las balaceras por peleas entre pandillas o conflictos personales son actos cada vez más comunes.

El lugar de los hechos fue Madre Sofía esquina con Madre Marina. A cinco cuadras, sucedió el segundo hecho con armas de fuego en la colonia, rodeadas de zonas sin pavimentar, estrechas calles y grafitis en los muros. La gente ubica de inmediato cuando se habla de balaceras. “Ayer fueron dos” dicen casi con naturalidad.

MIEDO

José N., quien vive frente al lugar de los hechos, señaló que el fallecido no era conflictivo: andaba en sus asuntos. “Cuando llegué vi que las patrullas tenían todo cerrado. Aquí hay gente que hasta tiene miedo salir a la calle, pero no nos queda sino llevar nuestras actividades con naturalidad. Así es esto”.

Estela N., quien trabaja por la zona de la balacera, llegó hace 20 años a vivir a la Diez de Mayo. “Esto ha sido así. Cuando llegué me asustaba ver niños con su mono en la mano drogándose, y las calles no estaban pavimentadas. Con el paso del tiempo ha mejorado, no lo puedo negar”.

Los vecinos saben que, las calles cerca de los bulevares son más seguras, o como señala Patricia N.: “Mientras más te adentras, más encuentras”.

Los más jóvenes tampoco están exentos de la situación: Omar Gabriel, de 12 años. “Nosotros nomás nos metemos a las casas. Voy a la escuela en Cerrito de Jerez, pero las cosas están igual o peor”.

ALGUNOS CASOS

Los balazos en la Diez de Mayo son comunes. Los registros hemerográficos de este medio lo confirman.

A principios de agosto de 2016, hubo una riña en un tianguis de la calle Valle del Jordán casi esquina con Madre Tierra, que dio como resultado tres mujeres y un hombre heridos. A mediados del mismo mes asesinaron a dos jóvenes en la calle Madre Adela.

En la calle Madre Lidia se encontró el 21 de diciembre del pasado año, a una mujer “entambada”. Eso son solo algunos de los casos del 2016, que continúan el primer mes del 2017.