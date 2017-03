El belga de Hyundai, Thierry Neuville, se dijo contento más no satisfecho con su tercer lugar en el Rally Guanajuato, que repite tras dos años de haberlo conseguido, algo con lo que se fue en buenos términos.

“Me siento bien, obviamente no es lo que queríamos, nosotros queríamos pelear por la victoria pero no se pudo, tuvimos algunas cuestiones técnicas con el coche que finamente el equipo arregló muy rápido con todo esto tuvimos la oportunidad de pelear por algunos lugares y podemos estar felices con eso”.

Neuville abordó el tema de su carro, que dijo espera pueda mejorar para los siguientes eventos, aunque manifestó sentirse cómodo con él hasta ahora.

“Seguramente vamos a tratar de seguir desarrollando algunas cosas así pero para ser honestos con los desarrollos del auto me siento muy cómodo con eso, traté de apretar muy fuerte y los puntos en el Power Stage, está muy bien”.

Neuville descartó que exista presión al no ganar hasta ahora ningún Rally, de lo que responsabilizó a otras circunstancias.

“No hay presión de ganar, yo creo que con lo que vimos en la Power Stage a veces se necesita ser afortunado y no tuvimos esa suerte ni en Montecarlo, ni en Suecia, no siempre se puede estar en el primer lugar y pues esto es Rally”.

I’ve been missing the post event press conference! Happy to be seated here today #RallyMexico #WRC pic.twitter.com/ayyyho70tm

— Thierry Neuville (@thierryneuville) 12 de marzo de 2017