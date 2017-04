Con la motivación de haber regresado a la senda del triunfo, luego de ocho largas jornadas en las que no lo hacían, el León inició su preparación el lunes por la tarde mentalizándose ya en el partido ante el Veracruz del próximo sábado.

Por enésima ocasión, La Fiera amaneció en el último lugar de la tabla de posiciones, pero recortó a un punto las distancias en relación a Cruz Azul (15), Puebla (16) y Necaxa (17), todos con diez puntos.

El equipo completo arrancó su preparación en Casa Club, donde únicamente el delantero argentino Germán Cano, su paisano Jorge Pereyra y el leonés Cristian Torres, realizaron trabajo diferenciado, pero siguen evolucionando de sus lesiones.

A cambio, ya desde el fin de semana se recuperó a gente como el colombiano Alexander Mejía, Fernando Navarro y Hernán Burbano, que justamente estuvieron en la banca pero que a lo largo del partido, tuvieron la oportunidad de reaparecer.

Además, el delantero argentino Mauro Boselli, ya cumplió con su partido de suspensión que le impuso la Comisión Disciplinaria, luego de anotar un gol con la mano en la fecha 11 contra el Toluca.

Así, de los titulares, únicamente Germán Cano es duda para el sábado cuando reciban a los Tiburones de Veracruz, aunque sigue evolucionando satisfactoriamente y no se descarta que quede listo. Y obviamente, la baja de Diego Novaretti por su castigo.

De esta manera, el panorama en el feudo felino es diferente, ya con la mayoría del plantel recuperado y más cuando acaban de ganar como visitantes del actual campeón Tigres, por lo que eso será un revulsivo en lo anímico para encarar el cierre de torneo.

Y mientras haya posibilidades, el técnico Javier Torrente y sus pupilos lucharán por ganar cada partido que resta para ver la ya lejana pero no descartada opción de meterse a la liguilla.