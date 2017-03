Ante el fracaso del actual torneo, el presidente del equipo León, Jesús Martínez Murguía, declaró que todos los jugadores están transferibles desde ayer y que Diego Novaretti será sancionado internamente por el Club León.

“Yo también estoy transferible, le hemos fallado a mi padre (Jesús Martínez Patiño) y a la afición, somos una nómina muy alta en la liga, los resultados no concuerdan con el equipo que se tiene” dijo el directivo.

Acerca de los rumores ventilados por otros medios sobre la posible llegada de un entrenador para sustituir al actual Javier Torrente, Martínez Murguía no informó nada.

Entrevistado vía telefónica en la cadena TVC Deportes, recordó que León llegó a semifinales hace un torneo y fue reforzado con la finalidad de llegar nuevamente a liguilla, sin embargo los resultados no tienen conformes a los dueños.

PROCESO INTERNO

Sobre la sanción que recibió Diego Novaretti de siete juegos de castigo por interponerse en el camino al árbitro Rosendo Mendoza, durante el duelo amistoso ante Santos el 22 de marzo en los Estados Unidos, destacó que también será sometido a un proceso administrativo interno.

“No me gusta ventilar los procesos administrativos que tiene el Club León, pero estamos conscientes que jugar cuatro jornadas de 17, no era lo que buscábamos de nuestro jugador” señaló.

Novaretti jugó la fecha uno ante Pachuca, donde escupió a Irving Lozano y fue sancionado seis juegos por la Comisión Disciplinaria, regresó en la fecha ocho ante Atlas, en la nueve también jugó ante América y la 11 ante Toluca.

Al ser cuestionado sobre las reiteradas indisciplinas de Novaretti y del supuesto rumor que existe sobre problemas personales y familiares del defensa argentino, Martínez Murguía se limitó a señalar que por el momento respaldan a su jugador al cual calificaron de un hombre ejemplar.

Martínez Murguía añadió que Novaretti nunca agredió al árbitro y aceptó que su error fue haberse cruzado en el camino del central, cuando este había pitado un penal a favor de Santos.

“El jugador aceptó su error y lo respaldamos, el mismo declaró ante la Comisión Disciplinaria su error, es de hombres reconocer que se equivocó” explicó.

SIN ESTADIO NUEVO

Sobre el Estadio León, el cual está en litigió entre Roberto Zermeño y el municipio, declaró que por el momento la actual directiva no cuenta con el poder económico para construir un nuevo estadio y mantener la nómina del equipo al mismo tiempo.

“Tenemos un contrato de diez años con el municipio para rentar el Estadio León, aún nos quedan siete años de renta, esperamos que el municipio logre solucionar el proceso jurídico” concluyó Martínez Murguía.