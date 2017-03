El equipo Toyota se mantiene con reservas para su salida a las terracerías guanajuatenses el viernes, cuando compitan en el primer día sobre los caminos ‘guanajuas’.

Pilotos, mecánicos y equipos estuvieron bastante movidos en su accionar ayer, debido a problemas y ajustes que tuvieron que hacer los finlandeses Jari-Matti Latvala y Juho Hanninen.

“(El Shakedown) estuvo bien, tuvimos algunos problemas con el motor pero no hubo más problemas con el carro, no es fácil, es mi primera vez aquí con el nuevo carro, es muy caluroso, la temperatura, la altura, es un gran reto”, dijo Hanninen.

Respecto a los cambios para enfrentar la altura y el calor de Guanajuato, se mantuvo al margen, dejando todo a su staff: “Tienes que preguntarle a los ingenieros, honestamente”, mencionó.

Hanninen se manifestó con respecto a la arrancada de hoy, en la Ciudad de México, aunque no con mucho entusiasmo.

“Estuvo bien, con algunos problemas con el motor, pero estoy feliz con el coche”.

“Si soy honesto, podría empezar justo aquí, es un largo camino hasta allá, será un largo día pero es para los espectadores”, reconoció.